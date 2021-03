Oggi ho scritto anche al Ministro Speranza, sono davvero tanto stanca quanto arrabbiata…domani forse scriverò al presidente Mattarella…

Gentilissimo Sig. Ministro Speranza , sono ………….. da Brindisi una paziente malata di tumore dal 2007 ora al IV stadio di tumore metastatico epatico e cerebellare, sono sempre in chemioterapia, ma ho bisogno di andare al Besta di Milano per il tumore al cervello e a Padova per il tumore al fegato;

Sono contenta che stiano vaccinando tutti..ma i fragili? Non posso viaggiare perchè è rischioso, mi consigliano di fare prima il vaccino, ma intanto il tumore non aspetta, e per il vaccino sono tutti in attesa di disposizioni. Ho chiamato la regione puglia e parlano di ritardi, alla asl di Brindisi non risponde nessuno, in oncologia non sanno nulla e sono in attesa, cosa devo fare? Morirò di covid o di tumore? L’assessore Lopalco ed Emiliano dicono che va tutto bene, ma per chi? Hanno fatto ora un accordo con i medici di famiglia che entro il 15 marzo devono dare la disponibilità, fare un corso di aggiornamento e organizzare le vaccinazioni domiciliari agli over 80 e ai pazienti fragili….tutto questo in una settimana..ma il mio medico non sa nulla…mi sembrano tutti comunicati stampa di bella pubblicità ma non realizzabili nei tempi e nei modi comunicati, ….

Ogni giorno parlano della somministrazione di vaccini, e sono contenta, ma ora anche agli avvocati ?….ma i fragili, dimenticati da tutti, come me che non hanno voce, non appartengono a una casta o non hanno potere economico, sono abbandonati a morire? E poi, voci di popolo, parlano di tanti vaccinati nonostante al momento non rientrassero nelle priorità…spero che la magistratura, dopo essersi vaccinata, faccia comunque chiarezza…e ognuno paghi per le proprie responsabilità…

Ministro Speranza, dal 2007 lotto ogni giorno per essere curata, e questa è l’ennesima prova che ancora con tutte le forze che mi restano chiedo il rispetto dell’art. 32 della ns. Costituzione il diritto inviolabile alla tutela della salute per ogni cittadino,

resto in attesa di un suo cortese riscontro e La ringrazio.

Una paziente che non ha più tanto tempo..