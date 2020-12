I Carabinieri della Stazione di Latiano, nella mattinata del 30 novembre, hanno rinvenuto nei pressi di un quartiere periferico due panchine donate al Comune per l’utilizzo pubblico, dall’associazione per l’ambiente “L’isola che non c’è” e asportate da ignoti malfattori lo scorso 15 novembre, in località Parco Romatizza.

Al fine di eluderne il ritrovamento, le panchine erano state verniciate e collocate sulla pubblica. Le stesse sono state consegnate al personale del Comune e ricollocate nel citato Parco.