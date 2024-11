L’associazione 50 & Più di Brindisi, nell’ambito delle varie iniziative culturali, organizza giovedì 7 Novembre p.v., alle ore 17.00, presso la propria sede in via Appia 159, un incontro sul tema “I miti nel linguaggio quotidiano” affidato al prof. Teodoro Turco.

Il relatore illustrerà le origini dei miti, degli eroi, sorti allorchè gli uomini hanno avvertito l’esigenza di attribuire significato ai fenomeni naturali ed esistenziali. Tuttavia l’avvento della scienza e della tecnologia non ha cancellato l’attualità dei miti, molto presenti, peraltro, nell’arte, a partire da Omero, ma li ha trasferiti nel linguaggio quotidiano (tallone di Achille, tela di Penelope, ecc.) ampiamente diffuso anche tra chi non ha mai letto un verso dell’Iliade o dell’Odissea.

Si tratta in fondo di comprendere come la cultura non rappresenti una dote di pochi, ma un patrimonio che riguarda tutti, grazie, certo, alla diffusione dell’arte, ma anche, in qualche modo, all’uso del linguaggio quotidiano.