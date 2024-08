La stagione 2024/25 della Valtur Brindisi comincia a prendere forma giorno dopo giorno a due settimane piene di lavoro dal ‘day one’. Tanti i volti nuovi in casa biancoazzurra a comporre il roster guidato da coach Piero Bucchi, di ritorno a Brindisi dopo oltre duecento panchine e tante emozioni condivise insieme.

A poche ore dai primi test di precampionato, lo scrimmage di oggi pomeriggio a porte chiuse nel palasport di Fasano con Nardò, e l’amichevole a porte aperte a ingresso gratuito in programma sabato 31 alle ore 18:00 a Barletta con Scafati, ecco la numerazione scelta dai giocatori per l’annata sportiva 2024/25:

#6 Davide Buttiglione

#8 Tommaso Laquintana

#9 Gianmarco Arletti

#14 Giovanni Vildera

#15 Tommaso Fantoma

#17 Mark Ogden

#21 Niccolò De Vico

#23 Todor Radonjic

#31 Andrea Calzavara

#39 Kevin Ndzie

#55 Bryon Allen



I gradi di capitano sono stati affidati a Tommaso Laquintana, playmaker italiano nato a Monopoli il 7 luglio 1995. ‘Made in Puglia’, atleta che già indossato i colori biancoazzurri nella passata stagione sportiva in occasione di ventidue partite di campionato LBA e quattro match in competizioni europee.

Le parole di Tommy Laquintana: “Ringrazio coach Piero Bucchi per la decisione di assegnarmi questo importante incarico. Per la prima volta nella mia carriera rivestirò i gradi di capitano ed esserlo qui a Brindisi, nella mia Puglia, mi riempie di gioia. Farò del mio meglio affinché la squadra ogni giorno dedichi anima e cuore al nostro progetto, in campo e fuori, in allenamento e in partita. Grazie coach, grazie Brindisi: è un vero orgoglio!”.

Il commento di coach Piero Bucchi: “La mia decisione è stata del tutto naturale. Tommy è reduce dall’esperienza dello scorso anno, è un ragazzo pugliese, conosce l’ambiente ed ha l’età giusta per interpretare al meglio il ruolo di capitano. I suoi valori, il suo spirito e la sua esperienza sono certo che potranno essere di grande aiuto a tutti i compagni”.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

ufficiostampa@newbasketbrindisi.it