La Metropolitan Karate Brindisi fa incetta di medaglie al Gran Premio Giovanissimi di Kumite U14 (combattimento a contatto controllato), che si è svolto domenica 27 Ottobre al PalaPertini di Noicattaro.

Più di 200 giovanissimi atleti dai 10 ai 13 anni del karate pugliese si sono confrontati e affrontati sul tatami, distinti per età e categorie di peso, per una gara di Kumite.

Per l’Associazione dei Maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea, su 9 atleti partecipanti, ben cinque hanno raccolto medaglie, di cui una del metallo più pregiato.

La medaglia d’oro è finita al collo di Asia Quarta riconfermata “regina” indiscussa della -42kg in Puglia; mentre il bronzo lo hanno conquistato Alice Tedesco -47kg, Thomas Simmini -42kg, Nicoló Simmini -50kg, Teo Spinelli -45kg. Ottimo quinto posto di Mauro Ruggia, che nonostante l’ottima prestazione sul tatami non è riuscito a piazzarsi sul podio.

I complimenti anche a Virginia D’Apolito, Diego D’Errico e Marco Fiorella che hanno disputato dei bellissimi incontri.

Risultati che testimoniano l’ottimo lavoro svolto dai tecnici dalla Metropolitan Karate Brindisi e indirizzato a far crescere gli atleti attraverso la partecipazione a tornei regionali e nazionali dove potersi confrontare con ragazzi e ragazze provenienti da altre realtà. Nel karate il numero dei praticanti tra maschi e femmine è equamente distribuito e questo ne fa uno degli sport più inclusivi praticati a livello mondiale.

La società Metropolitan Karate Brindisi forgia i propri ragazzi a Brindisi in via Bozzano 5 nella struttura New Phisiodinamic, ringrazia lo sponsor Enel/Csi e ricorda che sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno sportivo per bambini, ragazzi, adulti.