Nella mattinata di domenica 16 febbraio una rappresentanza di Radioamatori appartenenti all’E.R.A. (European Radioamateurs Association) Grande Salento di Brindisi, si è recata in una area protetta sulla litoranea a nord di Brindisi, con tutta la loro attrezzatura idonea per poter trasmettere e ricevere via etere i segnali radio con i vari radioamatori sparsi sia in Italia che all’estero, con una attività denominata P.O.T.A. un acronimo che stà per “Park on the air”. Sono stati fatti molti collegamenti radio nelle varie bande attribuite ai soli radioamatori, e con alternanza i radioamatori dell’E.R.A. Grande Salento trasmettevano i segnali radio con il nominativo della loro sezione “IQ7IA” con referenza IT- 09 08 dalle coordinate 40°41’11.0″N 17°52’04.6″E, tra gli altri erano collegati anche quattro parchi sparsi nel nord Europa. Grande soddisfazione ha espresso a nome di tutti i partecipanti, il Presidente dell’E.R.A. Grande Salento Maurizio Saponaro con il nominativo radioamatoriale internazionale iu7cor, affermando che oltre a far conoscere la nostra città nel mondo, diventa anche un modo di trascorrere una bella giornata all’aperto insieme con un bel gruppo di amici, che si sono ripromessi di continuare spesso queste attività che appartengono a un favoloso hobby a molti sconosciuto, ma altri si stanno avvicinando con passione. I radioamatori che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento sono come da foto: Maurizio Saponaro iu7cor, Alessio Ribezzi iu7ehf, Antonello Frusciante iz7quc, Fausto Turrisi iu7rsn, Luigi Formosi iw7crp, Ruben Elmo iz7zkr, Luigi Gaudino iz7cqn, Osvaldo Caforio iu7sjn.