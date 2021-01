Lettera aperta al direttore dell’Asl Giuseppe Pasqualone

“Mancano poche ore alla scadenza dei contratti riguardanti il personale OSS assunto a tempo determinato ed utilizzato nelle strutture sanitarie di pertinenza dell’Asl di Brindisi.

Si tratta di uomini e donne coraggiosi che hanno garantito, con le loro prestazioni, la tenuta del sistema sanitario pubblico durante la fase più difficile dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

Privarsi della loro presenza in questo momento significherebbe sguarnire interi reparti, visto che si tratta di lavoratori non immediatamente sostituibili. Il che potrebbe determinare pericolose lacune nel servizio di assistenza fornito prevalentemente alle centinaia di cittadini della provincia di Brindisi che hanno fatto (e continuano a fare) ricorso agli ospedali per le conseguenze della pandemia.

I sindaci della provincia di Brindisi, pertanto, Le chiedono di procedere con una proroga dei contratti riguardanti gli OSS per non determinare un brusco decremento dei livelli di assistenza offerti dalle strutture ospedaliere della provincia di Brindisi”, questo è il testo inviato al direttore generale dell’Asl Giuseppe Pasqualone ed anche al governatore della Regione Puglia Michele Emiliano a firma della Conferenza dei Sindaci della provincia di Brindisi.