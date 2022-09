Chiuse le liste elettorali per le politiche e con piacere abbiamo partecipato con la direzione regionale di Puglia Popolare all’adesione del progetto del Terzo Polo.

Noi siamo radicati sul territorio regionale da diversi anni, ogni giorno siamo vicini alla gente , e stiamo partecipando alle elezioni amministrative sia comunali sia provinciali che regionali con grandi risultati, abbiamo contribuendo alla crescita del centro-sinistra in maniera forte e pertanto, pare ovvio per chi non conoscesse il progetto di Puglia Popolare, di andare oltre la Puglia partecipando a questa tornata elettorale aderendo al terzo polo che rappresenta una forza politica determinata nel voler parlare con i cittadini le imprese, di obbiettivi e di progetti basati sulla conoscenza dei loro territori.

Non condividiamo tutti gli attacchi violenti e offensivi rivolti nei confronti del Sen. Massimo Cassano nonostante il grosso contributo in termini elettorali che negli ultimi anni il Movimento Puglia Popolare ha portato proprio nella coalizione guidate dal PD.

Credo che le battaglie vadano fatte contro le destre , e i dirigenti del PD avrebbero dovuto trovare le condizioni per stare tutti insieme e fare un fronte solido contro i partiti di destra come ha fatto Emiliano in Puglia.

Noi siamo e rimaniamo una forza popolare e moderata che ha trovato la giusta collocazione nel Terzo Polo, dove aggregare nuove energie e costruire una vera alternativa al finto bipolarismo e grazie al programma e alle persone che ne fanno parte che con coraggio sanno fare le loro scelte e che potranno dar vita a nuove progettualita’ parteciperemo a questa battaglia con la consapevolezza di una buona riuscita.

Raffaele Iaia

Coordinatore Cittadino e referente Provinciale di Puglia Popolare