IBRAH, giovane cantante e rapper tunisino classe 1996, ha iniziato alla grande la sua avventura a X Factor 2024, conquistando pubblico e giudici durante le audizioni. Da anni residente a Mesagne, IBRAH ha subito fatto parlare di sé grazie a una performance carica di energia, che ha messo in risalto la sua forte personalità musicale e la sua impressionante presenza scenica.

Sul palco di X Factor, IBRAH ha presentato in anteprima il brano “70 Times 7”, prodotto dalla band elettronica mesagnese Chromophobia, con cui ha conquistato 4 sì dai giudici.

Grazie alla potenza della sua esibizione, ha catturato l’attenzione del pubblico, confermandosi come una delle sorprese più promettenti di questa edizione. La sua partecipazione ai casting è avvenuta grazie allo scouting mirato di Rita Perrotta, che ha individuato in lui il talento perfetto per il programma.

Oltre al suo debutto televisivo di grande impatto, IBRAH è da tempo una presenza viva e attiva nella scena underground. Ha partecipato a numerosi concerti e eventi, esibendosi con un’energia unica che lo ha fatto conoscere e apprezzare. Non solo, ha anche avuto un’importante parentesi come direttore artistico del Salento Fun Park, uno dei principali spazi culturali e musicali della zona, contribuendo alla crescita della scena musicale e culturale del territorio.

Con la sua musica, IBRAH non si limita a esibirsi, ma porta in scena una storia di passione, sacrificio e crescita, rispecchiando il percorso personale che lo ha condotto 15 anni fa da Tunisi al Salento, fino al prestigioso palco di X Factor. Il suo stile inconfondibile unisce il rap alle più svariate contaminazioni musicali ed è frutto di anni di dedizione e sperimentazione.

Tutto ciò lo rende uno degli artisti più promettenti del panorama musicale attuale.

Il viaggio di IBRAH a X Factor è appena iniziato, e siamo certi che ci riserverà ancora molte sorprese.

Invitiamo tutti a seguirlo e a supportarlo nelle prossime puntate del programma, in onda ogni giovedì sera su Sky e NowTV e il martedì in chiaro su TV8.

E ovviamente, seguite IBRAH anche sui suoi canali social per restare aggiornati sulle novità del suo percorso.