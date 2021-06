Il movimento IDEA, ringrazia sentitamente il sindaco Rossi per aver trasformato il collegio Tommaseo in un nuovo e riscoperto monumento brindisino; cogliendo e carpendo l’idea che nel maggio del 2019 il movimento IDEA ha energicamente evidenziato.

Anche se allora il sindaco Rossi e la giunta comunale erano accecati, anzi assordati, dal rumore delle proprie sedie che si muovevano o meglio oscillavano vistosamente.

Ci fa piacere che le nostre proteste, la nostra idea, sia stata prima disprezzata e poi utilizzata dal sindaco Rossi, che ne ha fatto un personale cavallo di battaglia e di presentazione, perché a noi non interessa fare i primi della classe che davanti all’insegnante celano di non sapere e di copiare, a noi interessa il fare.

Si il fare per Brindisi; e continueremo a proporre ogni buona idea e valore, ancora più convinti perché oggi abbiamo la consapevolezza che se Brindisi cambia è grazie anche a noi.

Anche se i meriti vanno agli altri; ma i Brindisini, stanno cambiando, sanno di chi sono i meriti e i veri elogi. I Brindisini lo sapranno manifestare al momento giusto e nell’opportuna sede elettorale.

Avremmo gradito che la giunta comunale ed il sindaco Rossi ci avesse ringraziato pubblicamente, il rispetto dell’ avversario e’ un cardine del vivere civile, ed un insegnamento per i cittadini.

Ma probabilmente il sentire le istituzioni democratiche e’ diverso , perché’ le culture sono diverse, ed il rispetto dei ruoli tra maggioranza e opposizione e’ diverso.

Un ultimo suggerimento, dopo l’intervista rilasciata da sua eccellenza il Prefetto di Brindisi , il Comune avvii un monitoraggio serio sulle gare di servizi e sul rilascio delle licenze per non trovarsi successivamente a scoprire ipotesi di turbativa d’asta , cartelli più o meno leciti e situazioni al limite del consentito.

Il faro acceso da Sua Eccellenza il Prefetto ci fa sperare e presagire che ci saranno verifiche e controlli più serrati da parte del Ministero, per migliorare sempre di più la legalità o meglio il sentire della legalita’che la Brindisi onesta chiede a gran voce.

IDEA per BRINDISI