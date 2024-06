Torna anche per questa stagione estiva il mercato a km zero di Campagna Amica!

La valorizzazione dei prodotti tipici locali consente la salvaguardia dell’identità culturale di un territorio e della sua gente.

Comune di Fasano e Coldiretti Brindisi, tramite le imprese agricole facenti parte della rete di Campagna Amica, sono fortemente impegnati a promuovere, valorizzare e tutelare le produzioni tipiche locali; nell’ambito di tale iniziativa parte anche per questa stagione estiva il progetto “Il Mercato Estivo di Campagna Amica” nelle marine del Comune di Fasano.

Il progetto, concretamente, riguarderà l’allestimento dell’oasi di Campagna Amica con aziende agricole locali e produzioni agroalimentari a km zero che comprendono svariate tipologie: dai prodotti lattiero caseari ai prodotti ortofrutticoli, e ancora prodotti da forno, farina e pasta, olio evo, salumi tipici, confetture, marmellate, uova e miele.

Si partirà da Torre Canne il 21 giugno con inaugurazione alle ore 18:00 in via Lungomare degli Eroi, in prossimità della piazzetta del “Faro”. Alla vendita diretta seguiranno lo spettacolo di sbandieratori ed alcune dimostrazioni didattiche curate dagli stessi produttori agricoli.

Il mercato di vendita diretta a Torre Canne proseguirà, sempre nel medesimo luogo, ogni venerdì a partire dalle 17:30, fino al 6 settembre. Anche quest’anno sarà rinnovata la collaborazione con l’associazione “Al Faro”.

I mercati di Campagna Amica si rivelano luoghi ideali di incontro tra gli interessi degli agricoltori e quelli dei consumatori e si rivolge proprio a tutti per dare risposte a temi di grande attualità come l’alimentazione, il turismo, l’ecologia, la salute, inaugurando così un nuovo stile di vita che mette al centro il cittadino e il suo benessere.

«Supportiamo anche quest’anno con entusiasmo i mercati di Campagna Amica – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota –, che, in collaborazione con Coldiretti Brindisi, offre la possibilità ai turisti e ai cittadini di effettuare una spesa assolutamente salutare e sicura, poiché tutti prodotti a chilometri zero. Questi mercati hanno un’importante valenza turistica-economica, vivacizzando le piazze e le frazioni, e rappresentano una fonte di introito per i numerosi produttori del territorio».

«L’associazione Agrimercato Brindisi, Associazione per la Gestione del Mercato dei Produttori Agricoli in Vendita Diretta di Brindisi, e Coldiretti Brindisi – spiegano i responsabili – sentono il dovere di ringraziare questa Amministrazione comunale, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nel supporto e nella realizzazione di questa seconda edizione del Mercato estivo di Campagna Amica che siamo sicuri saprà essere all’altezza delle aspettative».

Promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica nasce nel 2008 per realizzare iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana, rendendo evidente il suo ruolo chiave per la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro

Ufficio Stampa

Città di Fasano