Il 25 luglio dalle 17:30 a Latiano (BR) torna l’evento dedicato all’integrazione delle donne socialmente fragili.

In uno spazio di 600 mq “Chiostro dei domenicani” verrà allestito un salone di bellezza a cielo aperto dove quaranta postazioni di lavoro di trucco e parrucco ospiteranno un pubblico di donne che vivono stati di disagio sociale, acuito ancor di più dalla recente pandemia.

A rendere queste donne “principesse” 40 operatori del settore, hair stylist, make up artist, nails designer e massaggiatori che si daranno appuntamento in questa quarta edizione del format. Combattere l’esclusione e il pregiudizio con azioni pratiche è lo slogan di questi professionisti capitanati da Marcello Caforio, che partecipano a UNITED FOR BEAUTY compattamente uniti, anche se operativi in diverse realtà professionali della regione.

All’interno del polo museale verrà allestita la zona “fotografia d’autore” per immortalare la bellezza ritrovata.

Il salone verrà inaugurato dal Uccio de Santis e la serata procederà nello spazio adiacente al Chiostro “Piazzale dei Musei” per uno spettacolo presentato da MARIA DI FILIPPO e FRANCO COSA all’insegna di moda con i capi in passerella dello stilista Antonio Tarantino e danza a cura di VERTICAL GIM.

Il pass di ingresso è una T-SHIRT del costo di 10€ da acquistare presso “Capelli d’AUTORE” in via Torre 35 a Latiano oppure direttamente all’ingresso della serata

L’evento è voluto e organizzato da MARCELLO CAFORIO in collaborazione con EMIO CATANZARO, assistenza tecnica di DANIELA MADAGHIELE (per Beautique) e ROBERTO ARCADI.

Con la Compartecipazione e Patrocinio del Comune di Latiano, l’Assessora alla cultura dott.ssa MONICA ALBANO, delegata alla promozione del territorio dott.ssa ERIKA CATANZARO, Patrocinio della Regione Puglia, in collaborazione con la Pro Loco Latiano, sponsor associazione VIVISALUTE ( Milano) e A.L.A ( Associazione Lavoratori Autonomi), con il supporto di Capelli d’Autore Partnerschip e la partecipazione straordinaria di una delegazione di S.PATRIGNANO

Allestimento a cura di DONATO SANTORO PROJET, KARISMA ARREDAMENTI e VIVAI NEGRI