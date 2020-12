Il Presidente Giuseppe Cellie ha convocato il consiglio comunale di Brindisi, per il 30 dicembre a partire dalle 14.30 in modalità di videoconferenza.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal consigliere ANTONINO Gabriele: “Emissione di fumo dallo stabilimento per la lavorazione dello zucchero con annessa centrale di produzione di energia mediante utilizzo di biomasse”; (Proposta n. 176)

2. Interrogazione presentata dal consigliere ANTONINO Gabriele: “Alienazione di locali commerciali di proprietà del Comune di Brindisi”; (Proposta n. 177)

3. Interrogazione presentata dal consigliere SAPONARO: “Canone locativo ex Convento Scuole Pie”; (Proposta n. 178)

4. Interrogazione presentata dal consigliere LO MARTIRE: “ASPICA srl”; (Proposta n. 179)

5. Interrogazione presentata dal consigliere LO MARTIRE: “Erogazione buoni spesa”; (Proposta n. 180)

6. Convalida Deliberazione G. C. n. 422 del 11.12.2020 – Approvazione Programma Comunale degli interventi per il diritto allo studio e per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione 2021; (Proposta n. 184)

7. Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019 del Comune di Brindisi; (Proposta n. 181)

8. Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.; rendiconto sul Piano di Razionalizzazione 2019 ai sensi del comma 4 della medesima disposizione; (Proposta n. 186)

9. Regolamento Comunale per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per il ristoro all’aperto (DEHOR) – PROROGA VIGENZA; (Proposta n. 185)

10. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, derivanti da Sentenze esecutive. Importo complessivo euro 22.532,30 (ex proposta n. 92); (Proposta n. 167)

11. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante acquisizione di beni e servizi, di cui alla lettera e) comma 1 dell’art 194 del D. Lgs. 267/2000. Creditore Arch. Bruno Antonio, Arch. Nicola Forleo, Ing. Sergio De Mauro, Arch. Emanuele Liguigli e Arch. Giacinto Liguigli. Importo complessivo euro 48.233,96 (ex proposta n. 147); (Proposta n. 171)

12. Riconoscimento debito fuori bilancio di €. 7.453,98 art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Esecuzione sentenza del Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro. Creditori “Generali S.P.A.”. (ex proposta n. 125); (Proposta n. 172)

13. Riconoscimento debito fuori bilancio di €. 7.495,60 art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Esecuzione sentenza n. 21482/2020 Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro. Creditore Arch. Carlo CIOFFI (ex proposta n. 143); (Proposta n. 173)

14. Riconoscimento debito fuori bilancio di €. 9.500,61 art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Rimborso personale della P.L. in convenzione. Creditore Comune di Campi S.na (ex proposta n. 146); (Proposta n. 175)

15. Riconoscimento debito fuori bilancio di € 15.747,84 art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Creditore: VONGHIA Marino; (Proposta n. 155)

16. Riconoscimento debito fuori bilancio, art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, riveniente da Sentenze del Giudice di Pace di Brindisi per contenziosi instaurato avverso sanzioni amministrative al Codice della Strada. Importo complessivo euro 1.852,94 (ex proposta n.140); (Proposta n. 163)

17. Riconoscimento debito fuori bilancio, art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riveniente da sentenze del Giudice di Pace di Brindisi per contenziosi instaurati avverso sanzioni amministrative al Codice della Strada. Importo complessivo euro 1.164,11 (ex proposta n. 145); (Proposta n. 165)

18. Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.806,00 art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – fatture nn. FATTPA 46_17 e FATTPA 47_17 del 30.10.2020 della Energeko Gas Italia S.r.l. (ex proposta n. 152); (Proposta n. 166)

19. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.e) del D. Lgs.vo 267/2000 – Fattura n. 01/2019 del 19.01.2019 emessa da Pasticceria Variety di Gianni Milano con sede in Brindisi. Importo euro 1.068,40; (Proposta n. 157)

20. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs.vo n. 267/2000, riveniente da sentenze e/o atti di precetto relativi a contenziosi rivenienti da opposizioni a sanzioni al Codice della Strada. Importo complessivo di euro 3.444,45; (Proposta n. 162)