Lunedì 6 settembre Francavilla Fontana si prepara a vivere la seconda edizione della Notte delle Meraviglie. Una serata speciale con le note di Sergio Caputo e Francesco Baccini, la magia degli artisti di strada, il fascino dell’arte circense e tante sorprese.

Dalle 18.30 corso Umberto I, Piazza Umberto I e piazza Dante ospiteranno le performance di danza aerea di Gema Caballero Sanchez, l’arte circense di Emanuele Lacerenza, lo spettacolo di fuoco di Silvia Fireshow e il freestyle soccer di Alessandro Colazzo.

Chiusura in musica con l’atteso concerto “The swing brothers” del duo formato da Sergio Caputo e Francesco Baccini, attesi in piazza Giovanni XXIII per le 21.00.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

Per assistere al concerto è sufficiente prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere tramite il form disponibile al link https://forms.gle/FSqLtptSJxvDbUAZ7.

Sul palco insieme a Caputo e Baccini ci saranno Alessandro Marzi, Fabiola Torresi, Marco Guidolotti e Paolo Vianello.

L’accesso all’area concerto sarà possibile dalle ore 19.30 previa esibizione della certificazione verde e di copia della prenotazione obbligatoria del posto a sedere.

L’evento, a cura dell’Amministrazione Comunale e del Duc Città degli Imperiali, è realizzato in collaborazione con Il Circo della Farfalla, Centro Ippico Argentone, Vista Duomo e Pomodoro quanto Basta.

“Abbiamo pensato a due grandi cantautori come Sergio Caputo e Francesco Baccini e alle performance itineranti degli artisti di strada – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – per alimentare l’attrattività di Francavilla Fontana. Come Amministrazione crediamo molto nelle potenzialità della Città.”

“Un’altra Notte delle Meraviglie – spiega l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola –, un momento di festa che coinvolge l’intera cittadinanza e che allo stesso tempo rappresenta una preziosa vetrina per le attività commerciali cittadine duramente colpite nei mesi scorsi dall’emergenza sanitaria.”

