SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Ivan Bubalo, attaccante croato classe 1990 che in passato ha vestito le maglie di Prespa Birlik, Jesina, NK Dugopolje, NK Novigrad, Fram Reykjavík e HSK Posusje. Il calciatore è già a disposizione di Mister Di Costanzo.

SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Trovè, attaccante classe 2002 che ha vestito le maglie di Fasano e Otranto dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Virtus Francavilla.

Nella mattinata odierna il direttore commerciale biancazzurro Damiano Pozzessere e capitan Michele Spinelli hanno fatto visita all’Istituto Comprensivo “Casale” per presentare l’iniziativa volta ad avvicinare i più piccoli alla squadra della propria città. #perbrindisi darà infatti la possibilità ai giovani studenti di vivere a contatto diretto con i biancazzurri grazie ad alcune iniziative a loro dedicate. La prima riguarda il derby col Fasano, in programma per Domenica 31 Ottobre alle ore 14.30: a loro e ai loro genitori sarà infatti riservato l’ingresso in gradinata al costo simbolico di 1 euro (1 euro a nucleo familiare). Nel corso della stagione verranno coinvolte tutte le scuole della città. L’iniziativa è rivolta anche alle scuole calcio del territorio: per il match di domenica, infatti, sono stati coinvolti i piccoli atleti delle scuole calcio Cedas e Nitor. “La volontà del club – spiega Damiano Pozzessere – è di avvicinare la città alla squadra per valorizzare la storia sportiva di un club che ha un passato importante e che mira a crescere attraverso un progetto sportivo e dirigenziale ben definito. A nome della SSD Brindisi ringrazio la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo “Casale” per l’accoglienza e l’entusiasmo con il quale ha sposato l’iniziativa”.