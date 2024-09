rindisi Fc – Real Acerrana: 0-1

Brindisi Fc: Milan; Pipitone; Sall, De Pace; Barone; Ricci (Bezziccheri dal 31’ pt, sostituito da Nunzella dal 1’ st); Montinaro; Lucchese (Pinotti dal 12′ st); Collocolo ( Di Francesco dal 12′ st); Dellino; Mokulu. A disp: Mataloni; Palmisano; Tangorre; Vasquez; Nunella, Tessitore. All. Monticciolo

Real Acerrana 1926: Rendina; De Giorgi; Ndiaye (Cuomo dal 20′ st); Laringe (dal 34′ st); Allegra; Pelliccia; Mundula; De Simone; Esposito (Thiaw dal 30′ st); Fabiano; Samb (Todisco dal 47′ st). A disp. Moccia; Caminiri; Fontana; Damiano; Barillari;. All. Sannazzaro

Arbitro: Rossini di Torino, coadiuvato dagli assistenti di linea Macchia di Moliterno e Laurieri di Matera

Note – 1526 spettatori (incusi 536 abbonati), di cui una ventina da Acerra. Corner: Br (2) – Ac (4). Ammoniti: Br (1) – Ac (1). Espulsi: De Simone (Ac) al 24’ pt; De Pace (Br) al 20′ st, per somma di ammonizioni

cerrana-Brindisi: la cronaca di una partita tesa e spettacolare

Due sconfitte in tre partite, zero gol segnati, -11 in classifica, con un distacco dalla salvezza che si è ulteriormente allontanato dalla vigilia del campionato.

Queste le premesse per comprendere l’aperta contestazione del pubblico alla squadra e l’esonero di mister Monticciolo.

La sconfitta interna contro l’Acerrana fa male. Non solo perché arrivata all’ultimo minuto di recupero, ma soprattutto per gli strascichi che promette di portare ad un’ambiente che aveva iniziato la stagione con gande entusiasmo.

La società appare solida e consapevole delle problematiche e saprà correre ai riparti prima che la situazione precipiti in modo inesorabile.

LA GARA:

Il match inizia subito con ritmi alti e la prima occasione arriva già al 6’, quando l’Acerrana si rende pericolosa con un cross in area, ma Sall del Brindisi interviene provvidenzialmente per evitare il peggio. Il Brindisi risponde al 10′ con un’ottima giocata di Collocolo che serve Mokulu, abile nel tenere palla spalle alla porta, prima di appoggiare a Pipitone, che spreca calciando fuori da ottima posizione.

La partita si infiamma al 25’, quando De Simone, dell’Acerrana, commette un brutto fallo su Mokulu e viene espulso, lasciando i campani in dieci uomini. Il Brindisi prova subito a sfruttare la superiorità numerica con una conclusione di De Pace al 23’, ma il tiro è debole e facile preda di Rendina. Al 30’, un altro colpo di scena: Ricci del Brindisi è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Bezziccheri. Sul finire del primo tempo, tensione in panchina con gli ammonimenti per l’allenatore del Brindisi, Alessandro Monticciolo, e un collaboratore tecnico dell’Acerrana. Dopo cinque minuti di recupero, il primo tempo si conclude senza reti.

La ripresa si apre subito con un’occasione clamorosa per l’Acerrana: al 51’, Samb si trova tutto solo davanti al portiere Milan, ma il suo colpo di testa, centrale, non crea problemi all’estremo difensore brindisino. Il Brindisi risponde prontamente con Dellino al 52’, il cui colpo di testa sfiora il palo.

La partita diventa sempre più fisica e spezzettata. Al 64’, l’Acerrana prova a rendersi pericolosa con un tiro di Laringe, ma la conclusione è troppo centrale per impensierire Milan. Al 71’, altro colpo di scena: il Brindisi resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di De Pace per doppia ammonizione, ristabilendo così la parità numerica.

Nel finale di gara, le squadre si allungano e fioccano le occasioni. Il Brindisi sfiora il gol al 78’, con un tiro dalla distanza di Pinotti che costringe Rendina a un difficile intervento in angolo. All’82’, Di Francesco, ben servito da Pinotti, prova a sbloccare il match, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Si arriva ai cinque minuti di recupero, con le squadre ormai stanche ma ancora determinate. Al 92’, l’Acerrana effettua l’ultimo cambio con Mundula che prende il posto di Caminiti. Due minuti più tardi, il Brindisi vede Di Francesco ammonito.

Al 96’, l’episodio che decide la partita: Elefante dell’Acerrana calcia verso la porta, il pallone subisce una deviazione decisiva e inganna Milan, finendo in rete per il gol del definitivo 1-0. L’Acerrana esulta per una vittoria sofferta e ottenuta proprio allo scadere, portando a casa tre punti preziosi.

Una partita che ha visto grande agonismo, con due espulsioni e un gol arrivato al 96’, capace di cambiare le sorti di un match equilibrato. L’Acerrana, pur in inferiorità numerica per buona parte della gara, ha saputo sfruttare un’occasione fortunata nel finale, mentre il Brindisi esce sconfitto dopo aver gestito male alcune delle sue migliori opportunità.