Appuntamento a Palazzo Roma per il consueto evento annuale. Ad allietare la serata lo spettacolo teatrale a cura di “Officina del sole” del liceo “L. Pepe- Calamo” e “La Casa di pietra Teatro Steinhof”

OSTUNI- È dedicato agli artigiani di Ostuni il calendario 2025 realizzato dalla Banca di Credito Cooperativo: tredici gli scatti del fotoreporter Salvatore Valente che ritraggono l’artista, il fabbro, il panettiere, il calzolaio, il falegname, il casaro, il meccanico, l’orologiaio, il sarto, la ceramista e, dulcis in fundo, il pasticciere.

Tutto pronto, dunque, per l’evento che si svolgerà oggi, martedì 17 alle ore 18:00 presso Palazzo Roma. Durante la serata, presentata dalla giornalista Fabiana Agnello, verranno consegnate le borse di studio ai figli dei soci meritevoli che hanno raggiunto il massimo punteggio al diploma e alla laurea, sarà presentato il Gruppo Giovani Soci, voluto dal Presidente della BCC Ostuni, Francesco Zaccaria, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la banca e la comunità locale, promuovendo cooperazione e innovazione.

La serata si concluderà con lo spettacolo teatrale di “Officina del sole” del liceo “L. Pepe- Calamo” e “La Casa di pietra Teatro Steinhof”, a cura del professor Alessandro Fiorella.