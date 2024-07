La Dinamo Basket Brindisi è orgogliosa di annunciare il rinnovo del pivot Vincenzo Pulli che continuerà a far parte della nostra squadra per il sesto anno consecutivo.

Già capitano dalla passata stagione, questa conferma rafforza ulteriormente la nostra fiducia nelle sue straordinarie capacità e il suo ruolo fondamentale nella nostra squadra.

La carriera del giovane brindisino inizia in maniera promettente con il suo esordio in serie D a soli 15 anni con l’Aurora Brindisi. Successivamente, compie il salto di qualità passando alla C Silver con l’Invicta Brindisi, dove ha affinato ulteriormente le sue capacità e mostrato il suo talento. La sua esperienza e la sua crescita professionale lo hanno reso uno dei centri più rispettati nel panorama cestistico pugliese.

Nel corso delle sue quattro stagioni con la Dinamo, Vincenzo, pivot di 200 cm per 94 kg, ha dimostrato il suo straordinario valore segnando 638 punti in 106 gare disputate. Le sue eccezionali prestazioni sono state decisive per la conquista di due campionati, quello di C Silver e di C Gold, e per trascinare la squadra fino alla storica promozione in B Interregionale.

In maglia Dinamo dal lontano 2019, il nostro capitano ha dimostrato di essere non solo un atleta di talento ma anche un leader carismatico e determinato. Il suo impegno, la sua collaborazione e la sua capacità di motivare i suoi compagni sono stati cruciali per i successi raggiunti dalla squadra.

“Rinnovare con la Dinamo è un grande onore e una fonte di motivazione per me – ha affermato Vincenzo Pulli. Sono estremamente felice di proseguire il mio cammino con la Dinamo e ricoprire il ruolo di capitano è un impegno che accolgo con grande serietà. Questo mi spinge ancora di più a dare il massimo per la squadra, i compagni e per tutti i nostri tifosi che ci sosterranno con entusiasmo”.

Coach Cristofaro ha espresso parole di elogio per il rinnovo: “Sono felicissimo che Pulli abbia scelto di proseguire la sua carriera nel basket con noi; è un’importante risorsa per la squadra, sia dal punto di vista umano nel ruolo di capitano, sia dal punto di vista tecnico grazie alle sue abilità di giocatore. Ha fatto enormi progressi negli ultimi anni e ha dimostrato di poter fare bene anche in un campionato impegnativo come la B Interregionale. Siamo certi che, con il suo impegno e la sua passione, potrà ispirare i giovani talenti della nostra squadra e diventare un punto di riferimento per tutti”.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi