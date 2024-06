Il Centro commerciale AppiAnticA tra i protagonisti dei Cncc Marketing Awards 2024, il riconoscimento annuale promosso dal Consiglio nazionale dei Centri commerciali che premia il valore aggiunto di campagne, strategie e servizi resi alla clientela dei centri commerciali.

Nel corso della cerimonia di premiazione dei CNCC Italy Awards tenutasi il 26 giugno a Villa Necchi Campiglio a Milano, AppiAnticA si è aggiudicato il prestigioso Certificate of Merit, la cui assegnazione è conferita alle strutture che si sono distinte per l’eccellenza delle attività di marketing, valutati in termini di originalità e risultati. Il premio è stato assegnato nella categoria “Corporate Social Responsibility”, la più nutrita e competitiva, con il progetto “Love Inside”, installazione digitale interattiva ospitata in Galleria dal 14 al 18 febbraio con l’idea di celebrare l’amore in ogni sua forma, ma anche per ribadire i principi inviolabili di libertà, diritto di scelta e rispetto delle diversità. Nell’occasione, i clienti sono stati invitati a posizionarsi dietro a un ledwall dotato di un software in grado di leggere la posizione dei corpi e tradurla in forma di scheletri, un modo per “guardarsi dentro” e dimostrare come l’amore renda tutti uguali, senza differenze di età, fede, genere e aspetto fisico.

Il progetto ha fatto scaturire effetti concreti, per notorietà e reputazione, diffusione di valori positivi al servizio della collettività e del territorio, e non per ultimi coinvolgimento e fidelizzazione. «Questo premio rappresenta non solo un riconoscimento per il lavoro e l’impegno profuso dall’intero team, ma anche una testimonianza del costante impegno verso l’innovazione e la qualità all’interno del nostro centro commerciale», ha dichiarato Ketty Mercurio, che in qualità di direttrice ha partecipato all’evento, ritirando il riconoscimento. La direzione del Centro, a poche ore dall’attribuzione del premio, ha inviato a tutti gli operatori e datori di lavoro di AppiAnticA una nota di ringraziamento per l’apporto fondamentale con cui ciascuno di loro contribuisce quotidianamente al raggiungimento di importanti traguardi.