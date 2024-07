Si svolgerà venerdì 26 luglio alle ore 19 presso il BelliFreschi Beach Club (sito a Monopoli in contrada Losciale 43B) la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Mariano Fernandez e dello staff tecnico guidato da mister Gaetano Iannini.

A disposizione di mister Iannini nella stagione 2024/25 ci sarà anche il centrocampista classe 2006 Giovanni Lupoli, cresciuto nelle giovanili del Savoia. Nella scorsa stagione il giovane atleta, impiegato prevalentemente nel ruolo di mezzala sinistra, è stato tra i protagonisti con 6 reti della cavalcata della Cavese Under 19, allenata proprio dall’attuale allenatore biancazzurro, fermatasi solo nella finale nazionale.

“Sono molto contento di far parte di questo gruppo – dichiara Lupoli – e ringrazio il mister ed il direttore Fernandez per avermi dato, insieme alla società del Fasano, questa grande opportunità. Non vedo l’ora di iniziare e di indossare questa maglia. Un saluto a tutti i tifosi, certo che ci seguiranno numerosi al Curlo”.

dalla Cavese arriva il mediano under Manuele Penza.

Tra le file degli under della rosa biancazzurra in procinto di iniziare la stagione 2024/25 figura anche il centrocampista classe 2006 Manuele Penza, mediano utilizzabile anche come mezzala. Cresciuto nei settori giovanili di Casertana e Paganese, il giovane calciatore nello scorso campionato ha indossato la maglia della Cavese Under 19, realizzando 3 reti e 5 assist in una stagione culminata con il raggiungimento della finale nazionale del torneo di categoria.

Penza, che ritrova il tecnico Gaetano Iannini, dichiara: “Sono molto contento di aver firmato il mio primo contratto con i grandi. Ringrazio il mister ed il direttore Fernandez per avermi dato fiducia, e non vedo l’ora di ricambiarla, dando sempre il massimo per la squadra e i tifosi. Ci vediamo al Vito Curlo e sempre forza Fasano!”.