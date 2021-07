Con PEC inviata in data odierna all’Ufficio Protocollo del comune di Brindisi, ai vari uffici interessati dal processo di attuazione delle varianti di recupero e ai rappresentanti delle rispettive commissioni, il comitato Contrade Sant’Elia Montenegro chiede l’apertura di un tavolo tecnico che possa ridare slancio all’attività di riqualificazione delle contrade:

Oggetto: apertura tavolo tecnico di confronto.

Spett.le Sindaco di Brindisi,

Nel fare seguito agli incontri svolti tra la Commissione Urbanistica del comune di Brindisi e il comitato Contrade Sant’Elia Montenegro e in virtù dell’ordine del giorno “VARIANTI DI RECUPERO: ATTO DI INDIRIZZO COMMISSIONE URBANISTICA” votato all’unanimità dal Consiglio Comunale in data 22 febbraio e, più in generale a seguito dell’interlocuzione avviata nei mesi scorsi, siamo con la presente a sollecitare l’apertura di un tavolo di confronto sulle seguenti materie:

Estensione delle reti idriche e fognarie nelle contrade dei comparti di Sant’Elia e Montenegro;

Stato dell’arte della revisione dei progetti di recupero;

Realizzazione rotatoria via p.le per San Vito;

Definizione dell’assetto urbanistico di contrada Montenegro;

Ripercussioni del progetto di raccordo ferroviario di collegamento aeroporto – stazione ferroviaria in contrada Montenegro;

Varie ed eventuali.

Il comitato chiede altresì che al tavolo tecnico prendano parte le strutture tecniche maggiormente coinvolte nel processo di attuazione delle varianti di recupero, in particolare i settori:

Urbanistica e Assetto del Territorio;

Lavori Pubblici;

Bilancio

Auspichiamo che al tavolo possano aggiungersi anche e tutte le professionalità che possano agevolarne i lavori e confidiamo che possa dare nuovo impulso alle attività che si sono arenate da diverse settimane.

Con l’occasione porgiamo distinti saluti,

Il direttivo del Comitato Contrade Sant’Elia Montenegro.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 lo scrivente richiede una risposta scritta alla presente istanza e segnala fin d’ora che non terrà conto di eventuali risposte telefoniche o verbali.