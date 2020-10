Allo scopo di migliorare l’efficienza del servizio di pagamento dei tributi e ridurre al minimo l’affluenza degli utenti anche in ragione della situazione pandemica in atto, il Comune di Brindisi ha istituito il servizio on line dedicato alla gestione delle prenotazioni garantendo altresì la possibilità di discutere le proprie pratiche in assoluta privacy.

In particolare, attraverso il Portale del Contribuente, l’utente avrà la possibilità di prenotare un appuntamento nei giorni disponibili e nella fascia oraria fruibile a lui più consona indicando, in fase di prenotazione, il servizio richiesto (Imposta Ordinaria, Accertamenti TARI, Accertamenti IMU-TASI, Tassa Occupazione Suolo Pubblico e Imposta Comunale sulla Pubblicità, Coattivo).

In fase di prenotazione il contribuente potrà allegare i documenti utili alla discussione della pratica.

Il servizio di prenotazione sarà disponibile anche per professionisti e CAF ai quali sarà dedicato il mercoledì e potranno prenotare i propri appuntamenti contattando telefonicamente l’ufficio Tributi.

Il servizio di prenotazioni on line sarà attivo a decorrere dal 2 novembre 2020 e la prenotazione potrà essere effettuata accedendo al sito web del Comune di Brindisi.

COMUNE DI BRINDISI