La storia della comunità brindisina è sempre stata caratterizzata da azioni di accoglienza e solidarietà verso le persone e le famiglie in fuga dalle emergenze umanitarie e dai paesi in guerra.

Pertanto, anche di fronte all’immane tragedia che sta vivendo il popolo ucraino, il Comune di Brindisi intende rispondere concretamente ai bisogni dei tanti profughi in fuga, persone che non hanno più nulla e nessuno che possa accoglierli all’estero.

A tal fine, a seguito di specifici incontri con le diverse Autorità competenti, si è concordato sulla necessità che questo Comune avvii una ricognizione, su tutto il territorio comunale, delle disponibilità di famiglie e singoli all’accoglienza temporanea di persone singole o di nuclei familiari provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne , con figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone del conflitto.

Pertanto, l’Amministrazione comunale sta raccogliendo la formale disponibilità di famiglie o singoli residenti, ad ospitare temporaneamente i cittadini ucraini.

A tale scopo, è stato predisposto un modulo da compilare, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Brindisi, per poter manifestare la propria disponibilità e dettagliarne le caratteristiche dell’accoglienza che si intende offrire.

Successivamente si provvederà all’attivazione dell’accoglienza e degli eventuali percorsi di accompagnamento necessari per l’inserimento delle persone nel nuovo contesto.

Si informa che, al momento, la disponibilità all’accoglienza è da intendersi per un periodo medio-lungo e che il preavviso per attivare l’ospitalità delle famiglie potrebbe essere minimo, con modalità che saranno precisate successivamente, anche a seguito delle indicazioni che saranno definite a livello nazionale e regionale.

Il modulo, reperibile sulla home page del sito istituzionale del Comune di Brindisi, dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo mail emergenzaucraina@comune.brindisi.it indicando nell’oggetto: “Manifestazione di disponibilità ad accogliere cittadini ucraini”.

La compilazione e l’invio del modulo non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del Comune di Brindisi e delle Autorità preposte nei confronti di chi esprime la propria disponibilità.

Eventuali informazioni aggiuntive per favorire la regolare permanenza sul territorio nazionale di profughi ucraini si possono reperire sul sito del Ministero dell’Interno al seguente link

https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia

Su questo link il modulo da compilare per poter manifestare la propria disponibilità e dettagliarne le caratteristiche dell’accoglienza che si intende offrire.