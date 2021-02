Nei giorni scorsi la nostra città ha partecipato all’Avviso Pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei promosso dalla Direzione Generale Musei del Mibact, rivolto ai musei regionali, provinciali, civici o privati.

L’Avviso prevedeva la partecipazione con progetti riguardanti: funzionamento ordinario del museo, interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche, implementazione della fruibilità del patrimonio, adeguamento alle norme di sicurezza (anche per il contenimento dell’emergenza covid), potenziamento delle attività di promozione e comunicazione.

Il nostro Comune ha partecipato con un Progetto denominato “Piccoli Musei per una grande comunità” (Miglioramento del funzionamento ordinario del Museo MAAC).

Se il Progetto sarà approvato si svolgeranno nell’arco di sei mesi le seguenti attività: incremento degli orari di apertura della struttura in particolare nei periodi di maggiore affluenza; progettazione grafica e creazione di piccole brochures che possano veicolare in maniera sintetica le informazioni base (orari di apertura, contatti, descrizione sintetica delle collezioni, ecc.) da distribuire presso la strutture ricettive del territorio; organizzazione di visite guidate per il pubblico che si concentrino sull’intera collezione o su particolari temi; implementazione dei percorsi didattici destinati alle scuole con annessa ideazione di laboratori pratici che possano stimolare la creatività e la fantasia dei ragazzi, ritenendo basilare il contatto con gli Istituti scolastici del territorio per formare nelle giovani generazioni una conoscenza dei beni culturali del luogo natale e, di conseguenza, la coscienza civica necessaria alla conservazione e valorizzazione degli stessi; miglioramento della promozione effettuata tramite i canali social.

Con la partecipazione a questo Avviso Pubblico, che finanzia progetti fino a 10.000 euro, l’Amministrazione Comunale intende continuare a valorizzare e promuovere il nostro Museo MAAC e l’intero Sistema Gusto d’Arte, soprattutto in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, in un’ottica di sviluppo del principio di cultura diffusa.

Anche in campo culturale l’Amministrazione Comunale continua a lavorale a passo spedito per qualificare sempre più l’offerta artistica e culturale della città.

Comune di Ceglie Messapica