Un comune della provincia di Brindisi il primo in Puglia a creare la figura del “Funzionario esperto di Protezione civile”. Si tratta del Comune di Fasano che, dal 1° febbraio scorso, ha nel suo organico questa importante e innovativa figura per la gestione della Protezione civile comunale.

I Comuni rappresentano il primo presidio di Protezione civile sul territorio e alla figura del Sindaco – ritenuta dalle vigenti norme “autorità locale di Protezione civile” – sono assegnate importanti responsabilità nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso della popolazione e superamento delle emergenze.

Da sempre il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione civile della provincia di Brindisi si è fatto promotore di iniziative di sensibilizzazione verso le Amministrazioni comunali del territorio affinché si dotino di figure esperte e di strutture comunali efficaci ed efficienti, in termini sia di mezzi che di risorse umane e strutturali anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, pronte ad affrontare situazioni emergenziali ma anche a pianificare le attività in caso di emergenze e calamità, attraverso i Piani comunali di Protezione civile e la strutturazione dei C.O.C. (Centri Operativi Comunali).

Pertanto si esprime apprezzamento per la scelta del Comune di Fasano, che già disponeva nel suo organico di un disaster manager, di proseguire nel potenziamento della struttura comunale di Protezione civile con la creazione della figura di “Funzionario esperto di Protezione civile”.

L’auspicio è che tutti i comuni della provincia di Brindisi prendano coscienza della importanza di creare una struttura comunale di Protezione civile organizzata e pronta ad affrontare ogni criticità, anche alla luce dei repentini cambiamenti climatici degli ultimi anni.

Giova ricordare che ad oggi, nonostante le sollecitazioni della Prefettura di Brindisi e della Regione Puglia (che ha stanziato anche specifici finanziamenti), solo 3 Comuni della provincia di Brindisi dispongono di un Piano comunale di Protezione civile aggiornato e approvato, altri 9 Comuni lo devono ancora approvare, per altri 6 Comuni, invece, il piano è ancora in corso di redazione, infine per altri 2 Comuni non si conosce lo stato di attuazione del piano stesso.

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato

e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile

Provincia di BRINDISI