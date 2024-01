Si terrà martedì prossimo 9 gennaio 2024 alle ore 16.00 presso il Salone dei Sindaci di Palazzo di Città un incontro pubblico organizzato e promosso dal Comune di Ostuni in cui verrà presentata la nuova legge – recentemente approvata- sulla ristrutturazione edilizia alla presenza del Consigliere Regionale delegato all’urbanistica Stefano Lacatena.

I Comuni saranno tenuti ad approvare una delibera di Consiglio con la quale vengono individuati gli specifici ambiti all’interno dei quali consentire il riconoscimento degli incentivi volumetrici. La nuova L.R. contribuisce al “superamento della “stagione del Piano Casa”, introdotta in Puglia con la legge 14/2009 e della legge 20/2022 “norme per il riuso e la riqualificazione edilizia” di cui si dispone l’abrogazione.

“Felici di poter ospitare il consigliere Lacatena” dice l’assessora all’urbanistica del Comune di Ostuni Francesca Pace, tra i promotori dell’evento “finalmente si archivia il regime di deroghe degli ultimi dieci anni, offrendo stabilità e norme chiare”.

Il sindaco di Ostuni Angelo Pomes afferma: “Il settore dell’edilizia è trainante nell’economia pugliese, con la nuova legge si prospetta una riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il miglioramento della qualità architettonica, la sicurezza e l’efficientamento energetico. Ora tocca ai comuni definire gli ambiti di applicazione, la legge darà ossigeno al settore.”

Durante l’incontro si discuterà inoltre della modifica alla Legge Regionale n°20 del 2001 “Norme di governo ed uso del territorio” approvata lo scorso novembre. Una importante semplificazione delle procedure di formazione e approvazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) da parte dei Comuni, volta ad incentivare il rinnovo della obsoleta pianificazione urbanistica comunale.

All’incontro, a cui la cittadinanza è invitata, saranno presenti anche il sindaco Angelo Pomes e l’assessore all’urbanistica Ing. Francesca Pace.