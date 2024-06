Il mercatino itinerante di abiti vintage venduti al chilo non si terrà più a Brindisi, come inizialmente annunciato anche attraverso locandine e grafiche pubblicitarie, a causa della mancata intesa tra il Comune e gli organizzatori.

Questi ultimi avevano richiesto di utilizzare l’ex convento di Santa Chiara ed avevano abbondantemente pubblicizzato l’evento. La proposta, però, è stata rifiutata dall’amministrazione comunale, anche in considerazione delle polemiche suscitate dalla concessione della sala della colonna per il mercatino del vinile, considerata da molti una scelta inappropriata per un bene storico-culturale.

Gli organizzatori non hanno preso bene la notizia e hanno comunicato sui social che, nonostante il rifiuto del Comune di Brindisi, hanno trovato una soluzione alternativa. L’evento si terrà il 21 e 22 giugno a Mesagne, presso il Salento Fun Park.

Il consigliere comunale Roberto Quarta ha difeso la decisione della maggioranza, sottolineando che, vista l’esperienza con il mercatino del vinile, non è più opportuno realizzare attività commerciali in luoghi di interesse culturale. Ha inoltre affermato che gli organizzatori, che hanno strumentalizzato la vicenda, possono tranquillamente trasferirsi a Mesagne.

Resta il fatto che, pur tenendo nella giusta considerazione la tutela ed il decoro dei luoghi d’arte, appare incredibile che un capoluogo di provincia come Brindisi non riesca a trovare una soluzione logistica idonea per ospitare eventi di tal genere.