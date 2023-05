Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in 1^ convocazione alla presenza di 11 consiglieri, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali Consiglio Provinciale sedute precedenti;

Surroga della Consigliera Provinciale Antonia Baccaro del Comune di Cisternino, a seguito delle dimissioni volontarie dalla carica, con il consigliere Sig. Marco Argese, del Comune di Erchie;

Ratifica variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025 ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 44 del 14.03.2023;

II variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

Complesso immobiliare Cittadella della Ricerca- contenzioso Provincia di Brindisi / CETMA – modifica accordo transattivo;

Servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbano della Provincia di Brindisi. Art. 24 c. 5-bis del D.L. n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25) – Differimento data di scadenza della proroga del contratto di servizio rep. 1384 serie III del 18.03.2005 al 31.12.2025. Atto di indirizzo.



COMUNICATO STAMPA PROVINCIA DI BRINDISI