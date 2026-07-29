Si è svolta questa mattina, nel salone di rappresentanza della Provincia, la seduta del Consiglio Provinciale di Brindisi convocata dal Presidente facente funzione Elio Ciccarese. Presenti 12 consiglieri.

In apertura dei lavori il Consiglio ha proceduto alla surroga dei consiglieri provinciali decaduti Catia Albanese e Carmine Brogna rispettivamente con Giancarlo Marinò, del Comune di Oria e con Massimo Lanzilotti, Sindaco di Carovigno, ai quali è stato rivolto il saluto istituzionale e l’augurio di buon lavoro da parte dell’Assise provinciale.

Nel corso della seduta sono stati esaminati tutti i punti iscritti all’ordine del giorno riguardanti opere pubbliche, variazioni e assestamento di bilancio, riconoscimento di un debito fuori bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi dell’Ente.

Tutti i provvedimenti sono stati approvati.

Si ricorda che la seduta del Consiglio Provinciale è stata integralmente ripresa e trasmessa in diretta streaming sul portale istituzionale dedicato: https://provinciabrindisi.consiglicloud.it