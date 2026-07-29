Proseguono le iniziative di preparazione al Centenario del Transito di San Bartolo Longo (1926-2026) e al Meeting della Cittadinanza Piena e Universale, il grande appuntamento che nell’ottobre 2026 vedrà convergere a Latiano rappresentanti del mondo ecclesiale, sociale, culturale, scientifico e istituzionale per riflettere sulle sfide dell’uomo contemporaneo alla luce dell’eredità spirituale e profetica del Santo di Pompei.

In questo percorso si inserisce il Tavolo Conviviale di Fraterna Convention, convocato per il prossimo 30 luglio, quale momento di ascolto, dialogo e progettazione condivisa tra quanti, a vario titolo, operano per la promozione della persona umana e del bene comune.

L’incontro sarà articolato in due sessioni distinte, ciascuna dedicata a specifici ambiti di approfondimento e confronto.

Sessione mattutina: 10.30/12.30

La sessione del mattino sarà riservata ai professionisti del settore vita e famiglia e agli operatori impegnati nell’ambito della riabilitazione psichiatrica, della salute mentale e della promozione umana.

Il confronto prenderà spunto dalla lunga esperienza maturata dall’Opera San Bartolo Longo nel campo della pastorale familiare e dell’inclusione delle persone fragili, esperienza che affonda le proprie radici nelle intuizioni conciliari degli anni Settanta e nelle prime esperienze territoriali di evangelizzazione e promozione umana.

L’obiettivo sarà quello di condividere buone pratiche, prospettive operative e riflessioni culturali capaci di promuovere una visione integrale della persona, fondata sulla dignità umana, sulla centralità della famiglia e sull’“Amore Riabilitante”, principio ispiratore che da sempre anima il cammino dell’Opera.

Sessione pomeridiana: 17.30/ 19.30

La sessione pomeridiana sarà invece dedicata alla figura di San Bartolo Longo, laico e profeta dell’Amore Riabilitante, protagonista di una straordinaria esperienza di fede incarnata nella storia e nelle necessità concrete del suo tempo.

A partire dalla sua testimonianza spirituale e sociale, il confronto si aprirà al tema del Welfare Integrale, inteso come costruzione condivisa di una comunità capace di accogliere, promuovere e valorizzare ogni persona.

Saranno invitate a partecipare le diverse realtà del territorio — associazioni, enti, istituzioni, rappresentanti del mondo ecclesiale, culturale, educativo e del volontariato — per avviare una riflessione comune sulle sfide del presente e sulle opportunità offerte da un modello di sviluppo fondato sulla fraternità, sulla corresponsabilità e sulla cittadinanza piena e universale.

Il Tavolo Conviviale di Fraterna Convention rappresenta una tappa significativa del cammino che conduce alle celebrazioni del Centenario del Transito di San Bartolo Longo e al cinquantesimo anniversario del Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana del 1976 dedicato al tema “Evangelizzazione e Promozione Umana”.

Con questo spirito, la Fondazione Opera San Bartolo Longo rinnova il proprio invito a tutti coloro che condividono l’impegno per la crescita umana, sociale e spirituale delle comunità, affinché il Centenario del Transito di San Bartolo Longo possa diventare non solo una commemorazione, ma un’occasione concreta di incontro, conversione, progettazione e speranza per il futuro.