Il panorama pallavolistico pugliese si arricchisce di una nuova, affascinante sfida. La Olio Pantaleo Fasano ha ufficializzato il lancio di un nuovo progetto sportivo che allarga i confini del club: la nascita della Olio Pantaleo Volley Fasano maschile. A partire dalla prossima stagione sportiva, il sodalizio brindisino farà il suo esordio ufficiale nel campionato di Prima Divisione, segnando l’inizio di un’avventura fortemente voluta dalla dirigenza gialloblù.

Dopo aver consolidato la propria leadership a livello nazionale con la squadra femminile – capace di raggiungere e difendere con le unghie la prestigiosa Serie A2-Fineco – la società ha deciso che i tempi erano maturi per investire anche nel settore maschile.

“Abbiamo cullato questo progetto da diversi anni” – ha dichiarato entusiasta il presidente Renzo Abete – “e oggi, dopo aver consolidato la nostra leadership nei campionati nazionali della pallavolo femminile, abbiamo deciso che era il momento propizio per lanciare anche il settore maschile di questo affascinante sport. Come è consuetudine societaria abbiamo voluto cominciare dalla Prima Divisione perché i grandi progetti si costruiscono step by step, conquistando lustro e importanza direttamente sui campi da gioco”.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: esportare nel settore maschile gli stessi valori fondanti, lo spirito di sacrificio e la cultura del lavoro che hanno portato le ragazze della prima squadra a un passo dall’olimpo del volley italiano.

L’iniziativa ha immediatamente raccolto il favore e il sostegno di numerosi appassionati locali. Per la gestione operativa del nuovo settore, il presidente Abete sarà affiancato da Giammaria Latorre nell’organizzazione generale. Nel frattempo, il Direttore Sportivo Pasquale Nistri è già al lavoro per ultimare i dettagli del roster.

La guida tecnica della squadra è stata affidata a una vecchia e stimata conoscenza del volley locale: coach Mimmo Specchia. Già allenatore in seconda della formazione femminile, Specchia metterà la sua grande esperienza a disposizione dei ragazzi per plasmare un gruppo solido e competitivo fin dalle prime battute.

I motori in casa gialloblù sono già caldissimi. Nei prossimi giorni, la società presenterà ufficialmente alla città e agli organi di stampa l’intero organico della Olio Pantaleo Fasano maschile. Subito dopo, la squadra si radunerà per l’inizio ufficiale della preparazione atletica e tecnica sotto gli ordini di coach Specchia.

Il countdown è già iniziato: il via ufficiale al campionato di Prima Divisione è previsto per la fine di ottobre. La dirigenza si aspetta una risposta calorosa da parte della comunità fasanese, da sempre legatissima ai colori gialloblù, affinché il pubblico possa trasmettere ai ragazzi lo stesso straordinario entusiasmo che da anni spinge la formazione femminile.

Giada Amatori