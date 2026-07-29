July 29, 2026
Lug 29, 2026    Posted by    news

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta nella mattinata di oggi a Villa Castelli, in via Mazzini, per un incendio che ha interessato un’autovettura.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per domare le fiamme e impedire che il rogo potesse propagarsi ad altre aree o coinvolgere ulteriori mezzi presenti nelle vicinanze.

Terminate le operazioni di spegnimento, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’intera zona interessata dall’incendio. Non si registrano, al momento, ulteriori criticità.

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