Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta nella mattinata di oggi a Villa Castelli, in via Mazzini, per un incendio che ha interessato un’autovettura.
L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per domare le fiamme e impedire che il rogo potesse propagarsi ad altre aree o coinvolgere ulteriori mezzi presenti nelle vicinanze.
Terminate le operazioni di spegnimento, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’intera zona interessata dall’incendio. Non si registrano, al momento, ulteriori criticità.