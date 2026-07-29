Dopo aver scaldato le coste pugliesi nei fine settimana di giugno e luglio, il “Beach Tour 2026” di Radio Selene si appresta a vivere il suo momento più intenso ed entusiasmante. Con l’inizio di agosto, la storica emittente pugliese – nata nel 1984 dall’intuizione di Luciano Tarricone e Mauro Dell’Olio e da quarantadue anni colonna sonora del territorio – trasforma il suo viaggio itinerante in un’incalzante maratona quotidiana che attraverserà la regione da nord a sud.

Saranno ben undici gli appuntamenti consecutivi programmati dal primo al 16 agosto. Una vera e propria carovana estiva pronta a far tappa nelle località balneari più affascinanti e iconiche della Puglia, portando ogni giorno in spiaggia tre ore di puro intrattenimento grazie a una squadra collaudata composta da speaker, dj, tecnici, animatori, ballerine e videomaker. Il format dell’iniziativa continua ad articolarsi attraverso tre diversi livelli di racconto: la diretta radiofonica, che valorizza l’identità artistica, naturalistica e gastronomica delle singole destinazioni; l’animazione dal vivo tra la gente sotto l’ombrellone, ricca di musica, balli e giochi a premio; e la vetrina dedicata alla musica emergente, con le esibizioni dal vivo di giovani artisti pugliesi selezionati dai più importanti contest regionali. A completare la narrazione si aggiunge la copertura costante sui canali social Facebook e Instagram della radio con storie, reel e reportage fotografici in tempo reale.

Il viaggio quotidiano di agosto prenderà il via sabato primo del mese dallo Zenzero Beach Club di San Foca, per poi spostarsi il giorno successivo, domenica 2 agosto, al Lido Circeo di Torre Chianca. Dopo una brevissima pausa, il tour riprenderà la sua corsa venerdì 7 agosto dal Lido Viar Beach Club a Marina di Ostuni, proseguendo sabato 8 al Maracaibo Beach di Torretta Mare e domenica 9 al Murmur Beach di San Pietro in Bevagna. Martedì 11 agosto la carovana risalirà verso nord per far tappa sul Gargano al Lido Blu Marine di Rodi Garganico, continuando mercoledì 12 al Centro Turistico San Nicola di Peschici. Il rientro verso la costa jonica e adriatica vedrà poi il Beach Tour protagonista giovedì 13 agosto al Lido Sporting Club di Castellaneta Marina, venerdì 14 al Lido Matinelle di Trani e sabato 15, per un pomeriggio di Ferragosto speciale a partire dalle ore 16:00, al Lido Il Brigantino di Barletta. La grande festa di chiusura di questa quarta edizione si terrà infine domenica 16 agosto, quando la musica di Radio Selene tornerà sul palco del Lido Franco a Marina di Ginosa, là dove l’avventura estiva era ufficialmente cominciata lo scorso 21 giugno.

Il “Beach Tour 2026” vanta la partnership strategica di importanti realtà da sempre vicine al territorio come Divella, Puglia Village, Supermercati Dok e Famila Superstore. L’intero tour è inoltre sostenuto dall’Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. L’iniziativa rientra nell’Area Tematica 03 Competitività Imprese – Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità, specificamente per l’Intervento di Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche, ed è interamente finanziata con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027.