Venerdi 31 luglio si conclude la stagione 2025/26 di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza, storico programma dedicato all’altra musica, in onda sulle frequenze di Ciccio Riccio. Per l’occasione saranno ospiti i Folkabbestia, gruppo musicale italiano di folk rock. Presenti sulla scena dal 1996, il loro stile trae ispirazione dalla musica popolare italiana, irlandese e balcanica con riferimenti e attitudini che spaziano dal folk al punk, dallo ska al rock. A Radiazioni Cult i Folkabbestia presenteranno il nuovo brano “Maestà” e alcuni singoli pubblicati di recente.

Radiazioni Cult resta un’isola felice che si affaccia sulla bellezza dell’arte. Lo scorso anno, la prematura scomparsa di Angelo De Luca, voce e co-autore del programma ha messo a dura prova l’esistenza della trasmissione. Il venerdi sera negli studi bunker di viale Duca degli Abruzzi, la musica, gli incontri e l’amicizia assumono un valore particolare costruiti su antiche convinzioni in un clima sereno, familiare e cordiale, difficile da spiegare.

Per questo motivo la redazione del programma ha deciso di continuare nel ricordo dell’amico fraterno e nel solco di un’identità radiofonica consolidata. Radiazioni Cult anche in questa nuova edizione si è confermata una finestra sul mondo musicale e culturale. Non solo musica quindi, ma anche cinema, editoria e arte. Nel corso delle 36 puntate della stagione 2025/26 sono stati ospiti più di 40 artisti regionali e nazionali che hanno presentato, spesso in esclusiva, pregevoli lavori editoriali, cinematografici e nuove pubblicazioni discografiche.

Radiazioni Cult ringrazia tutti gli scrittori, registi cinematografici, giornalisti, musicisti e i gruppi musicali che hanno affidato la loro creatività, il proprio estro e il generoso impegno al programma di Ciccio Riccio: Lino Vairetti (Osanna), Max Ghiacci (Modena City Ramblers), Marino Severini (Gang), Bungaro, Blues Way, Giovanni De Leonardis, Giooge & il Mondo alla Rovescia, Amerigo Verardi, Paola Petrosillo, Franco Romanelli, Maffei, Giuseppe Caprioli, Vermiglio, Aufklarung, Giuseppe Bassi, Alessandro Palazzo, Pierluigi Petricca, Andrea Sabatino, Muriki, Massimo Tormen, Nicola Pisani, Giacomo Esposito, Exal e Egocentral, Folkabbestia, Paola Crescenzo, Edoardo Winspeare, Francesco Romano, Mimmo Tardio, Gianfranco Perri, Anna Consales, Pompeo Molfetta, Nicola Ingrosso, Pierpaolo Petrosillo, Sandra Taveri, Mauro Zambellini (Buscadero), Maurizio De Virgiliis, Giovanni Membola, Domenico Saponaro (Italia Nostra), Francesca Mandese e Claudia Mincione.

In 29 anni di programmazione molte cose sono cambiate. La radio ha forse perso un po’ di centralità e la forza trainante di un tempo, ma gli ascolti delle emittenti italiane restano confortanti.

La fruizione musicale è completamente cambiata con le piattaforme digitali. In un angolo del mondo, nel sud Italia, nella città di Virgilio, a un gruppo di vecchi amici (Marco Greco, Antonio Marra, Vincenzo Assante, Michele De Luca e Amedeo Confessore), piace ancora raccontare storie, programmare il vinile, entrare nelle nicchie musicali di qualità e presentare libri nutrendosi di emozioni, sogni e valori umani.

La prossima stagione, che inizierà a metà settembre, sarà importante e da ricordare per i due appuntamenti “radioattivi” del lunedi e venerdi. Radiazioni 1997-2027: 30 anni di storia radiofonica su Ciccio Riccio non passeranno inosservati: stay tuned!

MARCO GRECO