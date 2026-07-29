“La Rassegna del Chiostro” 2026 è giunta al suo quarto appuntamento con l’autore Antonio Errico che presenterà il suo libro “Due camere con cucina. Sulla letteratura del tempo che corre”, edito Kurumuny, il 31 luglio presso il Cortile dell’ex convento Santa Chiara in Brindisi.

Descrizione del libro.

Un attraversamento dei territori della letteratura contemporanea fatto da un lettore appassionato e un raffinato narratore. Un confronto serrato con le tematiche e le problematiche che coinvolgono il tempo presente e le scritture che lo rappresentano. Un flusso ininterrotto di argomentazioni raccontate con lo stile poetico e seducente che da decenni affascina i tanti lettori dei suoi libri e degli articoli su giornali e riviste. Un’indagine sulla funzione della letteratura in questo secolo e nel Novecento. Per esempio: sul significato di cui si caricano i classici, sulla necessità di stabilire una relazione tra l’esistenza e la scrittura, sui mutamenti tanto delle situazioni quanto degli orizzonti culturali, sulla inevitabile inattualità della letteratura in quanto opera senza tempo e quindi sempre attuale. Antonio Errico si muove tra i contesti e tra le opere, tra i significati e la pluralità di interpretazioni, con leggerezza di linguaggio, profondità di contenuti e dimostrazioni, con l’esperienza del lettore e del narratore che considera la letteratura come un’avventura del pensiero.

L’autore.

Antonio Errico è nato in provincia di Lecce dove vive e lavora come dirigente scolastico di un liceo. Collabora a quotidiani e periodici, riviste letterarie e scolastiche. Ha pubblicato volumi di narrativa e di saggistica: Tra il meraviglioso e il quotidiano (1985); Favolerie (Manni 1996); Il racconto infinito. Saggio su Luigi Malerba (1998); Fabbricanti di sapere. Metodi e miti dell’arte di insegnare (Manni 1999); Angeli regolari (2002); L’ultima caccia di Federico Re (Manni 2004); Salento con scritture (2005); Viaggio a Finibusterrae. Il Salento fra passioni e confini.

Dialogano con l’autore Mimmo Tardio, scrittore e Carmen De Stasio, saggista e critico.

Le esposizioni pittoriche tematiche saranno a cura di Antonia Acri.

Il patrocinio morale è del comune di Brindisi e di Società di Storia Patria per la Puglia- sez. Brindisi. Si ringraziano gli sponsor Conad City – Piazza Cairoli e Marella abbigliamento.

Le attività culturali de “La Rassegna del Chiostro” sono inserite nel cartellone estivo degli eventi della Fondazione Nuovo Teatro Verdi “Meridiani d’estate”.

Appuntamento per il 31 luglio alle ore 19.00 presso il Cortile dell’ex convento Santa Chiara.