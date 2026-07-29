Ci sono storie che meritano di essere raccontate non solo per la bellezza dei luoghi che attraversano, ma per la passione e la lungimiranza di chi quei luoghi li custodisce, li valorizza e li trasforma in pura emozione. È il caso dell’Associazione 72024, una realtà che otto anni fa ha scommesso su un sogno apparentemente impossibile: dimostrare che un turismo diverso, profondo e identitario, nella trimillenaria città di Oria, non solo era realizzabile, ma sarebbe diventato un modello di riferimento regionale.

Oggi quel sogno si rinnova. Al via l’ottava edizione di “Oria in sei giorni: itinerari esperienziali di storia, arte, natura e gusto”, un viaggio straordinario diviso in sei tappe tematiche che promette di svelare l’anima più autentica della capitale messapica.

Non è un semplice cartellone di visite guidate. “Oria in sei giorni” è un’infrastruttura culturale e umana che, nelle passate sette edizioni, ha saputo accogliere e incantare oltre 1.500 fruitori. Un pubblico eterogeneo composto da viaggiatori stranieri e, soprattutto, da cittadini arrivati da ogni angolo della Puglia, desiderosi di riscoprire una terra che non smette mai di stupire.

La forza del progetto risiede nella straordinaria capacità dell’Associazione 72024 di fare rete. Accanto all’archeologia e alla storia, l’associazione ha saputo stringere un’alleanza di ferro con le aziende del gusto locali. Ogni tour si trasforma così in un’esperienza multisensoriale dove le eccellenze enogastronomiche del territorio diventano ambasciatrici culturali, capaci di generare quel clima di convivialità autentica che è ormai il marchio di fabbrica del sodalizio.

Il palinsesto orchestrato dall’Associazione 72024 per questa ottava edizione è un capolavoro di diversificazione, studiato nei minimi dettagli per esaltare il patrimonio materiale e immateriale oritano:

· Le radici e il mito: Dalle leggende ancestrali legate al folklore locale fino al fascino selvaggio delle aree rurali.

· Archeologia da record: Il viaggio tocca l’antico santuario messapico di Monte Papa Lucio. È qui che è stato rinvenuto il celeberrimo tarallino più antico del Mediterraneo, oggi orgogliosamente custodito e visitabile presso il MAM (Museo Archeologico di Oria).

· Meraviglie private e sotterranee: Un accesso esclusivo che aprirà le porte di palazzi storici e giardini segreti nel cuore del borgo antico, fino a scendere nelle viscere della terra con l’immancabile e suggestivo percorso di Oria sotterranea.

· Il Gran Finale: Il sipario calerà a Bosco Laurito, per un’ultima notte magica da vivere con il naso all’insù sotto il cielo stellato, unendo natura incontaminata e convivialità.

“Vi presentiamo l’ottava edizione di Oria in 6 giorni e con un pizzico di orgoglio possiamo dire di aver creduto fortemente che un turismo diverso, 8 anni fa, poteva essere possibile”, dichiara con emozione Antonella Viapiana, Presidente dell’Associazione 72024.

“Ed è possibile: unire le eccellenze del territorio nei tour che progettiamo è essenziale, ci espone sicuramente ad un approccio differente e questo comporta una strategia di valorizzazione diversa. Su questo focus abbiamo centrato le esperienze, frequentate per la quasi totalità da abitanti provenienti da tutta la Puglia e da stranieri, felici di partecipare ad appuntamenti organizzati in modo professionale e con ticket contenuti”.

La Presidente sottolinea inoltre l’importanza cruciale delle sinergie istituzionali: “La gestione di Palazzo Martini, sede dell’info point regionale e del Museo Archeologico di Oria, in co-progettazione con l’Amministrazione Comunale e il II settore, ha aiutato tanto questo percorso di valorizzazione. E siamo sicuri che, con la futura fruibilità del Castello Normanno-Svevo – e incrociamo le dita – le cose miglioreranno ancora di più. Noi siamo pronti!”.

Per partecipare agli itinerari, scoprire i dettagli dei singoli appuntamenti e vivere in prima persona la magia di Oria, è possibile contattare direttamente l’Associazione 72024:

· Telefono/WhatsApp: 379.1857974

· E-mail: 72024csc@gmail.com

Oria è pronta a mostrarsi come non l’avete mai vista. L’Associazione 72024 ha preparato la strada, a voi non resta che percorrerla.

Giada Amatori