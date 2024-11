Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in via ordinaria ed urgente in 2^ convocazione con 10 presenti, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute di Consiglio Provinciale del 27 e 30 settembre 2024;

2. Lavori di potenziamento del collegamento tra l’Area Industriale di Brindisi e il Parco Merci di Tuturano mediante la realizzazione di una bretella tra la ex S.S. 16 e la S.S. 613 e il potenziamento della S.P. 88. Approvazione schema Atto di Transazione tra la Provincia di Brindisi e l’A.T.I. A.M.G. Costruzioni S.r.l./Gallone Cosimo. Riconoscimento debito fuori Bilancio; (9 voti favorevoli – 1 astenuto)

3. IV variazione ordinaria al Bilancio di previsione 2024 – 2026; (10 voti favorevoli)

4. Approvazione aggiornamento del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” e del “Programma Triennale degli Acquisiti di Forniture e Servizi” per il triennio 2024/2026 della Provincia di Brindisi; (10 voti favorevoli)

5. Centro territoriale di prima accoglienza della Fauna Selvatica omeoterma. Debito fuori bilancio; (9 voti favorevoli – 1 astenuto)

6. Approvazione nuovo Regolamento sul funzionamento dell’Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi; (10 voti favorevoli)

7. Declassificazione da strada provinciale a strada comunale e trasferimento al Comune di Fasano dei tratti residui della Strada Provinciale 90, Egnazia-Savelletri-Torre Canne; (10 voti favorevoli)