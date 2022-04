«Subito uno progetto di fattibilità e poi la gara d’appalto con la ripresa dei lavori: per la nuova ala dell’ospedale di Ostuni presto ci potrebbero essere novità importanti». E’ quanto comunica l’on. Valentina Palmisano (M5S) che questa mattina ha visitato l’ospedale di Ostuni insieme al nuovo direttore generale dell’Asl di Brindisi Flavio Roseto. «Mi preme innanzitutto testimoniare e ringraziare per l’operato svolto in questa fase pandemica il personale che lavora all’interno dell’ospedale, oggi centro Covid. Tutti nessuno escluso: operatori sanitari, infermieri, medici. Oggi ho toccato con mano la loro professionalità, ma anche – continua la parlamentare pugliese- la loro dedizione e sensibilità nel seguire tutti i pazienti. Ed è anche per questo che auspico a breve una riconversione della struttura con la riapertura del pronto soccorso e dei reparti». Durante l’incontro di questa mattina sono state affrontante, direttamente nella struttura, quelle che sono alcune criticità da tempo oggetto di istanze della comunità locale. « E tra queste: la carenza di personale, ma anche l’adeguamento di alcuni reparti come radiologia e medicina generale. Insieme al dott. Roseto, a cui ho manifestato il mio apprezzamento per l’approccio rispettoso che sta avendo nei confronti in primis del personale sanitario, – spiega ancora la parlamentare del Movimento Cinque Stelle- abbiamo poi fatto un sopralluogo nell’area della nuova piastra». Si tratta di un cantiere aperto da oltre 10 anni e che necessità di un cronoprogramma finalizzato ad ultimare le opere. «Con l’apparato tecnico dell’Asl di Brindisi, presente questa mattina, è stata condivisa la necessità di commissionare un progetto di fattibilità per potere concretamente usufruire dei finanziamenti esistenti. Fondamentale in questa fase é rafforzare una sinergia istituzionale per giungere al traguardo finale di questa opera. Nessuna dimentica il ritardo accumulato nel tempo, ma oggi è prioritario lavorare affinché l’ospedale di Ostuni possa rafforzare il suo ruolo strategico come punto di riferimento per l’intera area a nord della provincia di Brindisi. E -conclude l’on. Valentina Palmisano (M5S)ci sono tutte le potenzialità per farlo»

Per Tommaso Gioia, “Oggi 4 aprile 2022 incontro ad Ostuni presso l’ospedale con il direttore generale dell’ASL/BR dr. Flavio Roseto, i Dirigenti dell’ospedale di Ostuni e del distretto.

I responsabili dei reparti del nosocomio ostunese hanno chiesto al Direttore Generale rassicurazioni sulla riapertura dell’ospedale da tempo chiuso per il Covid, l’assunzione di nuovo personale sanitario, e soprattutto la definizione della piastra da tantissimo tempo ferma per mancanza di fondi.

Il Direttore Generale ha assicurato i presenti circa la riapertura dell’ospedale non appena rientrerà la gravità della situazione dei contagi, e si è dichiarato fiducioso che questo potrà avvenire in tempi brevi.

In merito alle ulteriori risorse umane, ha comunicato che da tempo la ASL di Brindisi si è attivata per assumere nuovo personale medico, infermieri ed Oss, purtroppo riscontrando notevoli difficoltà nel reperimento di tali risorse.

Discorso a parte riveste la piastra, necessaria per incrementare l’offerta sanitaria sull’intero territorio e nel contempo qualificare ulteriormente l’ospedale di Ostuni.

L’ingegnere Renato Ammirabile, presente all’incontro, sull’argomento “piastra”, ha comunicato che occorrono circa 8 milioni di euro per terminare l’intera opera e che si sta ultimando il progetto esecutivo per ottenere il finanziamento, aggiungendo, infine, che quasi stanno per partire i lavori per terminare il pianoterra.

Il nuovo Direttore Generale si è dichiarato molto fiducioso nel raggiungimento dei risultati in tempi celeri ma nel contempo, ha ricordato i tanti problemi presenti nella Sanità Brindisi a ed il poco tempo trascorso dalla sua nomina.

Alla luce di quanto ascoltato, mi renderò parte attiva presso il presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità, Rocco Palese per passare davvero dalle parole ai fatti, preannunciando che il prossimo 28 aprile, si terrà un convegno ad Ostuni proprio sul futuro dell’Ospedale in cui verranno presi impegni precisi con Delibere, atti e date. ”