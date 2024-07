Valtur Brindisi comunica di aver affidato l’incarico di fisioterapista della prima squadra al dott. Francesco D’Aprile, professionista brindisino laureato in Scienze Motorie e Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Bari con sede a Brindisi.

Francesco lavorerà a stretto contatto con Rino Longo, massofisioterapista di riferimento da oltre un decennio per la prima squadra, all’interno della composizione dello staff medico-sanitario biancoazzurro.

Nel corso dei suoi studi ha maturato esperienza in ambito riabilitativo e svolto il ruolo di fisioterapista sportivo nella squadra calcistica del Brindisi FC, contribuendo alla storica promozione dalla Serie D in Legapro, in qualità di responsabile recupero infortuni degli atleti tesserati in prima squadra e in Juniores.

Si tratta di un ritorno in biancoazzurro, avendo curato negli anni passati la preparazione atletica delle leve del settore giovanile NBB. Ora entra a far parte dello staff medico Valtur Brindisi per la prossima stagione sportiva 2024/25.

Bentornato e buon lavoro Francesco!