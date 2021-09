Il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri, comunica la nomina, a seguito di interpello, del nuovo direttore del Museo archeologico nazionale e Parco archeologico di Egnazia: il Dott. Ric. FABIO GALEANDRO.

FABIO GALEANDRO si laurea in Lettere Classiche nel 1997 e si specializza Archeologia Classica nel 2001 presso l’Università di Bari; presso la stessa Università è assegnista di ricerca nel quadriennio 2001-2005. Dottore di ricerca con borsa presso l’Università di Napoli Federico II nel 2009, dopo attività archeologica libero professionale, dal 2012, è al MiC come funzionario archeologo presso il Parco Archeologico di Pompei. Qui è responsabile della Regio VI, delle necropoli e ville suburbane, dell’Ufficio catalogo e inventario e della tutela del territorio del Comune di Pompei.

Dal 2018 è alla Direzione regionale Musei Puglia come direttore del Parco archeologico di Monte Sannace​ e del Museo archeologico nazionale – Castello di Gioia del Colle, oltre che coordinatore dell’Ufficio concessioni e dell’Ufficio reti museali.

Autore di vari contributi scientifici inerenti all’archeologia del mondo indigeno e romano, ha svolto e svolge numerosi incarichi di RUP, Project Manager, Progettista e Direttore in interventi di scavo, restauro e valorizzazione e, come rappresentante dei Direttori, è membro del Comitato per la gestione della riapertura nella fase 2 e ss. dell’Emergenza COVID-19.

