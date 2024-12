Si chiama “Brindisi Easy” la nuova applicazione tecnologica per i servizi integrati fra gli operatori commerciali insistenti nell’area del Distretto Urbano del Commercio (DUC) denominato “Brundisium”. Mercoledì 11 dicembre, presso il Salone di Rappresentanza “M.M.Guadalupi” del Comune di Brindisi, alle ore 17.00, l’App sarà presentata ai commercianti, agli esercenti e alla stampa in una iniziativa a cura del Cat Confesercenti Brindisi, in collaborazione con Confcommercio, Regione Puglia e Comune di Brindisi. La nuova App è nata per rispondere con oculatezza e rapidità alle esigenze sia dei consumatori-acquirenti che dei commercianti.

“Easy” perché è facile da utilizzare, ed é anche “smart” perché va diritta all’obiettivo, senza difficoltà. Con essa il consumatore direttamente dal proprio smartphone può usufruire dei servizi come “store locator”, cioè le sedi dei negozi presenti sul territorio del DUC, “vetrina online” per consultare il catalogo delle proposte commerciali, prenotazione appuntamenti con il servizio Booking di tavoli, e poi notifica promozioni, creazione e gestione coupon. Oltre a soddisfare le richieste degli utenti, “Brindisi Easy” può senza dubbio contribuire al rilancio dell’intero comparto del tessuto commerciale locale.

Parteciperanno all’incontro il sindaco e presidente del DUC Brundisium, Giuseppe Marchionna, il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, e i tecnici che presenteranno l’applicazione.