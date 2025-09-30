Il dottor Vittorio Carparelli, stimato farmacista di Ostuni e guida delle Farmacie Matarrese, è stato nominato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci rappresentante del Ministero nel Consiglio di Amministrazione dell’ENPAF – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti.

Carparelli proviene da una storica famiglia di farmacisti ostunesi, con quattro sedi: due ad Ostuni, in via Tamborrino e corso Mazzini, e altre due a Casalini e Rosa Marina. Accanto all’attività professionale, ha esperienza anche in ambito amministrativo: dal 2017 al 2019 è stato Assessore al Turismo, Cultura, Museo e Marketing Territoriale del Comune di Ostuni, e dal 2019 al 2021 Consigliere comunale.

La nomina del Ministro Schillaci è un riconoscimento sia per il dottor Carparelli sia per la storia delle Farmacie Matarrese, simbolo di professionalità e legame con il territorio.

«Sono profondamente onorato e commosso per questa fiducia – ha dichiarato Carparelli –. Porterò in questo incarico tutta la mia esperienza e passione per rappresentare al meglio i farmacisti e contribuire a un ENPAF più vicino alle loro esigenze. Questo riconoscimento appartiene anche alla mia famiglia, alla comunità di Ostuni e alle nostre farmacie».

Con questa nomina, il dottor Carparelli porta la propria esperienza e il legame con il territorio in un ruolo di rilievo per la categoria, confermando l’impegno delle Farmacie Matarrese nella professione e nella comunità.

