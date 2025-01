La 5° tappa del Go Padel Tour ha avuto una portata di partecipanti e di pubblico senza precedenti, coppie provenienti da quasi tutte le regioni italiane si sono riunite in uno dei circoli Padel più apprezzati della Regione, Il Bellaria di Brindisi. L’intento di questo torneo, infatti, non era solo quello di premiare i migliori giocatori, ma anche di promuovere la diffusione del Padel nelle diverse aree del Paese, avvicinando sempre più persone a questa disciplina che primeggia nello sviluppo del divertimento, della sana competizione e delle nuove amicizie.

Il Go Padel Tour ha visto l’iscrizione di 144 coppie, battendo il suo stesso precedente record regionale di torneo itinerante più grande della Regione Puglia.

Ad apprezzare oltre alle migliaia di persone accorse per vedere questa enorme manifestazione sono stati, Il presidente della Provincia On. Toni Matarrelli e il presidente degli industriali di Brindisi Dott. Gabriele Lippolis , che hanno premiato diverse categorie di vincitori dando il benvenuto agli atleti provenienti da regioni come il Veneto, Il Friuli, il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Basilicata, la Calabria, e da tutta la Puglia.

Il Go Padel non è stato solo un torneo, ma anche un’opportunità per fare rete e socializzare. Il Padel, infatti, ha la capacità di unire le persone al di là della competizione. Le coppie, che spesso non si conoscevano prima dell’evento, si sono trovate a giocare insieme, scambiandosi consigli, esperienze e, soprattutto, creando un’atmosfera di sana rivalità.

Ogni match è stato un concentrato di emozioni: dalle sfide all’ultimo colpo, alle azioni spettacolari, ai momenti di tensione che hanno esaltato le qualità tecniche e la tenacia dei partecipanti. Non solo i più esperti, ma anche i neofiti hanno avuto modo di vivere l’emozione di giocare anche contro campioni e campionesse del calibro di Lara Meccico ( già numero 1 del Ranking FITP) Isra Fernandez, Giulio Lovascio, Fabrizio Avantaggiato, Claudia Cascella, Alberto Cristofaro, Marina Garsia e i talentuosissimi Enzo Vista, Flavia Coppola, Federico Morano, Bartolo Zagaria, Cristiano Trabacca, Michele Piazzolla e Mattia Ricciardi.

Il Go Padel, si è concluso con il trionfo nella categoria Gold Maschile di Giulio Lovascio e Fabrizio Avantaggiato su Enzo Vista e Michele Piazzolla mentre sempre categoria Gold Femminile a trionfare sono state la strepitosa Lara Meccico con Olga Porta su Claudia Cascella e Michela Fiorese.

La categoria Silver ha visto trionfare nella categoria maschile Valerio Trabacca e Omar Brigida mentre nella femminile le giovanissime Sara Rubino e Emilia Maglio hanno avuto la meglio sulle esperte sorelle Santini, il Bronze in una finale Femminile al cardiopalmo l’hanno spuntata le brindisine Stefania Zaramella e Manuela Schena mentre il Bronze Maschile è stato aggiudicato da Ale Denitto e Simone Pacciolla.

La Città di Brindisi è stata straordinaria ad ospitare decine e decine di gruppetti che tra una partita e l’altra hanno potuto visitare le nostre bellezze ed apprezzare la nostra tradizione culinaria.

Prossima tappa? Stay Tuned