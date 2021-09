“Ad esempio, a me piace il Sud – Piccolo Festival di Teatro e Musica sul Mezzogiorno” è una rassegna a cura di TEX – Il teatro dell’ExFadda, Meridiani Perduti e World Music Academy e Teatro Menzatì, che vuole raccontare il Sud attraverso i suoi artisti, sviscerando i temi e le criticità del presente.

La rassegna si conclude lunedì 06 settembre alle ore 21.00 presso Tex – Il Teatro Dell’Ex Fadda con la Prima de “Il Grande Giorno”, scritto e diretto da Sara Bevilacqua.

Dopo il debutto in streaming dello scorso 25 aprile, all’interno del progetto del Teatro Pubblico Pugliese “Indovina chi viene a (S)cena”, nato da un’idea di Giulia Delli Santi e in collaborazione con il Comune di San Vito dei Normanni, Sara Bevilacqua torna in scena dal vivo accompagnata dai musicisti della World Music Academy (produttore dello spettacolo) Vincenzo Gagliani, Carlo Gioia e Piero Santoro.

Estate 1982: l’Italia ha appena vinto i Mondiali e domani è il grande giorno, il giorno in cui si prepara la salsa di pomodoro.

Una famiglia numerosa e rumorosa si riunisce attorno ai grandi pentoloni dove bolle il pomodoro fiaschetto. Ogni componente prende parte a questo rito tanto atteso: mamme, zie e nonne sono unite per produrre e imbottigliare questo buonissimo succo rosso, che sarebbe poi bastato per l’intero anno.

Un affresco dove si mescolano musica, racconti e ricordi di un mondo ormai lontano, legato alla terra, al mare e al sole.

Uno speciale ringraziamento Mario Di Latte e la sua azienda Calemone.

Info e prenotazioni : il 3774234662 (Valentino) o il 3403311533 (Vincenzo).