Il 1 ottobre a Roma presso il Museo della Civiltà si è inaugurata la V edizione della Biennale dei Licei artistici.

Il Liceo Artistico “Simone-Durano”, ha partecipato con un’opera realizzata dall’alunna Cristina Borrelli, classe 4 A indirizzo Arti Figurative, guidata dalla Prof.ssa Laura Valentino.

Il progetto, inserito nel Programma di valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione, è realizzato dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt) con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt).

La Biennale dei Licei Artistici è un incubatore di creatività e di innovazione, in cui l’arte contemporanea rappresenta il mezzo per vivere e diffondere il valore della conoscenza e della creatività, affidando la diffusione di questi valori alle nuove generazioni. Il progetto ha coinvolto 210 Licei Artistici italiani, di cui 167 selezionati che partecipano alla mostra e al concorso.

Le opere in mostra sono 207, di cui 186 di studenti italiani e 21 di studenti di scuole d’arte europee ed internazionali.

La Giuria della quinta edizione della Biennale, presieduta da Giovanni Bianchi, Professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Padova, designerà le opere vincitrici il 2 ottobre 2024, alle ore 10.30, nella Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara.

L’opera dell’alunna Cristina Borrelli dal titolo Risveglio nell’abisso: “La caduta nel vuoto” rappresenta un evento in cui lo spettatore è a tal punto coinvolto da diventarne parte integrante: la caduta nel vuoto durante il sonno.

L’opera è realizzata con 4 assi verticali, saldate nella parte centrale su una base quadrata in ferro sulle quali sono posizionati 4 letti in terracotta smaltata, dal più grande al più piccolo, simboleggiando il susseguirsi dell’azione ripetuta all’infinito. L’osservatore si immedesima nella figura in terracotta, sospesa, che precipita, attraverso lo squarcio, nei letti.

Complimenti alla studentessa e alla docente che l’ha guidata nella realizzazione di quest’opera che ha convinto il Comitato Tecnico Scientifico, quest’anno chiamato a esprimere una valutazione sulla tematica del sogno.

Ogni anno il Liceo Artistico di Brindisi è presente a questa importante manifestazione con opere di spessore che mettono in luce la sensibilità degli alunni e il loro talento, frutto di un’inclinazione naturale, ma anche del supporto e degli stimoli che la Comunità scolastica offre loro.