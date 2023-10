Appuntamento importante quello previsto per domenica 15 ottobre, alle 19.00, nell’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, con la Stagione Artistica organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus, diretta dal presidente e direttore artistico Antonio Curto.

Il maestro Pierluigi Camicia, uno dei nomi italiani più apprezzati a livello internazionale, si esibirà in un concerto per pianoforte, incentrato sulle musiche di Bach, Beethoven e Chopin.

Pierluigi Camicia inizia la carriera concertistica sulla scia di premi conseguiti in Concorsi Nazionali e Internazionali di grande prestigio. I suoi oltre mille recitals in Europa e negli Stati Uniti d’America riportano sempre ampi consensi di critica e di pubblico. La sua attività cameristica è diventata occasione di proposte musicali poliedriche e affascinanti. Collabora con cantanti di prestigio quali Ricciarelli, Devia, Colaianni in recital liederistici e lirici e sovente con vocalist quali Antonella Ruggiero e Mariella Nava. Titolare di cattedra al Conservatorio Nazionale “N. Piccinni” di Bari, chiamato dall’allora Direttore Nino Rota, Pierluigi Camicia ha inciso musiche di Chopin, Giuliani, Rota, Grieg, Brahms e altri compositori prestigiosi. È stato Direttore Artistico dell’Associazione “Auditorium” di Castellana Grotte e attualmente della Camerata Musicale Salentina di Lecce. Tiene Masterclasses di pianoforte e musica da camera per Università negli Usa e in molti Conservatori europei e italiani. Nel 2007 è stato nominato, dal Ministro per l’Università, “per meritata fama”

Direttore del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, e confermato per il triennio successivo. Ha fondato a Trani l’Accademia Pianistica “Aldo Ciccolini”, di cui è stato vicepresidente e Docente principale dal 2016. È consulente artistico dal 2022 della OLES, Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento.

Condurrà il concerto la giornalista Giovanna Ciracì. L’evento sarà trasmesso in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana. Media partner: Radio Punto Sud, Punto Sud News.

