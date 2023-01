… arriva spesso la telefonata, o, ancora più spesso, il messaggio di A. …

che fai ? …

facciamo quattro passi ? …

esci ? …

oggi ho letto molto … troppo … ho gli occhi stanchi … il commento di Franco Nembrini al terzo canto dell’Inferno è straordinario …

gli ignavi … Caronte … i dannati … è un tuffo nell’anima nera dell’uomo … devi guardarti dentro … senza sconti e senza scuse … per ora basta così …

si, d’accordo , fra dieci minuti a piazza Cairoli …

aggiungo uno sciarpone e poche gocce del Sartorial di Penhaligon’s – consigliatissimo – …

sono pronto …

A. è un amico speciale …

abbiamo vissuto assieme i momenti più belli e i momenti più brutti della nostra vita …

arrivo che è già lì …

come sempre siamo felici di vederci …

la solita passeggiata sul corso, fin’abbasciu alla marina, si è ,via via, trasformata …

le recriminazioni sulla situazione dei figli a Milano (si fa per dire) hanno preso il posto dei culacchi …

la descrizione delle ingerenze dell’età sulla salute ha preso il posto dei commenti politici …

passiamo più tempo a raccontarci delle rispettive prostate che ad ammirare la rara bellezza che c’è in giro …

ma anche questo è un vezzo che ci concediamo …

giochiamo a fare i vecchissimi …

oggi c’è freddo …

lo scirocco umido e ghiacciato penetra nel cuore …

corso Roma è, come al solito, triste e poco frequentato in una sorta di resa cittadina sempre pù visibile ed inesorabile …

negozi vuoti …

vetrine completamente chiuse …

tavolini deserti …

sempre più buio …

non si respira speranza ma difesa …

brutti tempi per un flaneur …

ti agghindi, esci, passeggi, guardi ma … non trovi …

dei pochissimi infreddoliti che ti passano vicini te ne immagini la storia , la casa, la famiglia, gli amici, i segreti e le virtù, pensi, scambi chiacchere che possono diventare discorsi seri con avventori occasionali …

cerchi di ritrovare lo straordinario nel quotidiano …

o almeno un segno dei tempi …

una metafora …

una lezione …

uno stupore …

e invece c’è poco …

pochissimo … sono tutti in posa …

nel copione di un film e molti ne immortalano le scene con il telefonino sempre pronti ad autoriprendersi …

registi, sceneggiatori ed attori di storie su se stessi …

e in questo scenario un flaneur è perso …

inutile …

come andare a funghi in spiaggia …

il lungomare è freddo e avverso …

l’acqua è buia e lontano si intravedono luci sfocate …

ci copriamo e tendiamo le spalle interrompendo qualsiasi discorso … stregati da questa sensazione di solitudine e di irrilevanza … incontriamo L. …

lui sul lungomare ci abita …

parliamo del gusto di osservare e di capire …

di Boudelaire , degli animali di città, dei flaneurs che vivono osservando …

della gente che ci piace osservare …

per un po’ non sentiamo più il freddo …

solo per un po’ …

poi parliamo di questa città-destino …

di questo posto disagevole …

mentre ci riscaldiamo con i pensieri si avvicina V. …

è solo e si sente in obbligo di intrattenerci con analisi politiche da bar …

non ha intenzione di andarsene …

sciogliamo le fila …

penso che è un periodo proprio strano …

diminuiscono le feste e aumentano i guastafeste …

ci salutiamo frettolosamente …

e risento tutto il freddo …

le spalle fanno male tanto sono tese …

un’ultimo sguardo a palazzo Montenegro e poi si ritorna …

venire fin quaggiù in una serata come questa non è stata una grande idea …

il mare d’inverno, d’altronde, si sa, è un concetto che il pensiero non considera …

Ieri sera , qui a Brindisi .

Gegè Miracolo