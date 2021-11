more

È arrivato il momento tanto atteso: venerdì 26 Novembre verranno inaugurate le nuove sale della Multisala Andromeda di Brindisi.

Oltre al restyling di alcune strutture già esistenti, saranno inaugurate 3 nuove sale, che portano a 10 il numero complessivo per un totale di 1567 posti.

Andromeda Brindisi diventa così una delle più grandi realtà del sud Italia.

Nuova sfida per Lucisano Media Group, proprietario e gestore della Multisala Andromeda di Brindisi che negli ultimi due anni si è aggiudicata il “Biglietto d’Oro”, premio annuale dell’Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografiche) assegnato alla sala italiana che ha conseguito il maggior numero di spettatori durante la stagione cinematografica.

A seguire cerimonia del taglio del nastro delle nuove sale, che si svolgerà alla presenza del Cav. Fulvio Lucisano, del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e delle massime autorità provinciali e regionali, verrà offerta al pubblico brindisino la proiezione del film “Una Famiglia Mostruosa”, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano con Rai Cinema e distribuito da O1 Distribution. Il film è diretto da Volfango De Biasi ed interpretato da Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e con Paolo Calabresi, con la partecipazione di Barbara Bouchet e Pippo Franco.

Per accedere gratuitamente allo spettacolo delle ore 20.00 sarà sufficiente prenotarsi sul sito www.andromedacinemas.it oppure scansionando il QRcode visibile in grafica. L’accesso sarà consentito solo con green pass valido e corretto utilizzo della mascherina.

Le nuove sale sono state realizzate nell’ambito del progetto cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso il POR FESR 2014/2020 – Asse prioritario 3 – Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello Spettacolo”

Scheda film “Una Famiglia Mostruosa”

Data di uscita: 25 novembre 2021

Genere: Commedia

Anno:2021

Regia: Volfango De Biasi

Cast: Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, e con Paolo Calabresi con la partecipazione di Barbara Bouchet e Pippo Franco

Sceneggiatura: Volfango De Biasi, Tiziana Martini, Filippo Bologna, Alessandro Bencivenni

Fotografia: Roberto Forza

Montaggio: Stefano Chierchiè

Paese: Italia

Produzione: Italian International Film con Rai Cinema

Distribuzione: 01 Distribution

TRAMA UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA

Una Famiglia Mostruosa, film diretto da Volfango De Biasi, racconta la storia di Luna (Emanuela Rei) e Adalberto (Cristiano Caccamo), una giovane coppia che scopre di aspettare un figlio. Il ragazzo si ritrova costretto dalla situazione a presentare la fidanzata ai suoi genitori e parenti.

La famiglia di Adalberto è composta, però, solo da mostri: sua madre è una strega (Lucia Ocone), suo padre un vampiro (Massimo Ghini), la nonna un fantasma, lo zio uno zombie (Paolo Calabresi) e sua sorella… si chiama Salmetta (Sara Ciocca) ed è una vampira costretta a rimanere bambina.

Come se non bastasse si presentano nella residenza della famiglia di Adalberto anche i genitori (Lillo e Ilaria Spada) e il fratello di Luna, che nonostante siano umani, mettono comunque in imbarazzo la ragazza. Questa mostruosa famiglia accetterà che il loro unico erede stia insieme a una semplice essere umana? E cosa succederà quando la loro Identità mostruosa verrà portata a galla, compresa quella di Adalberto?