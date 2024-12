Il dipartimento per le imprese del Ministero del Made in Italy comunica il rinvio del tavolo tematico dedicato allo stabilimento Eni Versalis di Brindisi inizialmente previsto per domani.

Alla base dell’improvviso spostamento il rispetto dovuto alle vittime e ai feriti coinvolti nel terribile incidente di Calenzano.

Si rimanda l’incontro in oggetto al 09 gennaio 2025 ore 10:00 .

Al momento non risultano ulteriori variazioni al calendario in programma.

Confermato incontro del 16 dicembre, a Brindisi , coi vertici di Versalis, cui FIALC CISAL presiederà puntualmente con propria delegazione.

Segreteria Nazionale FIALC CISAL