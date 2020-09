Nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca-Dialogo dell’Autore con l’altro da sé”, avviata già nel novembre del 2019, il Polo Bibliomuseale di Brindisi organizza per lunedì 28 settembre, alle ore 18.00, presso il Chiostro del Museo Archeologico “F.Ribezzo”, in piazza Duomo, a Brindisi, la presentazione del libro “L’ultima notte” di Gianguido Palumbo-

L’iniziativa, voluta fortemente dalla direttrice, arch. Emilia Mannozzi, prevede la presentazione di libri di autori principalmente locali, con discussione e coinvolgimento anche della cittadinanza. Ogni autore converserà e dialogherà sui contenuti della sua opera anche con “l’altro da sé”, con cui egli stesso si rapporta alla ricerca del suo vero “volto”. L’uomo, in effetti, si realizza pienamente ed esiste autenticamente solo nel rapporto con l’altro da sé, l’altro “io”. Ed è questo l’unico modo per ritrovare, in fondo all’animo, “l’uomo nell’uomo. Ogni autore poi, al termine dell’incontro, dona il proprio libro sia al “Presidio di Lettura”, istituito nell’ex Convento S. Chiara e sia al Museo “Ribezzo”.

Le vicende raccontate nel libro sono ambientate nel territorio di Brindisi. La trama prende avvio dalla notte del primo gennaio 2020 proprio a Brindisi. In un pacifico condominio del centro città, all’interno di un B&B, si consuma un delitto. Le decine di residenti vivranno un mese di paura e ansia, tra indagini della Polizia a Brindisi, ma anche a Foggia e Bari. Tra clan criminali, traffici internazionali, dubbi, sospetti, acrimonie, amicizie e colpi di scena, il romanzo racconta, poco prima dello scoppio della pandemia da Covid 19, un’Italia fatta da mille facce e vite diverse, positive, negative, indefinibili. Alla fine il caso sarà risolto, ma la vita di quel Condominio non sarà più la stessa.

Dialogherà con l’autore il Prof.Gegé Scardaccione (altro da sé d’elezione). Introduce e modera Renato Rubino.

In caso di avverse condizioni meteo l’evento si terrà nell’Auditorium del Museo Ribezzo.